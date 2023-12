El “lujo” de vivir solo: el alquiler de un estudio dobla al de una habitación en piso compartido en Córdoba

Alquilar un estudio para una persona o una habitación en un piso compartido es una de las disyuntivas a las que se enfrentan muchas personas que viven solas. Pero las diferencias económicas entre ambos son notables y en todos los casos es más costosa la intimidad de un estudio.

Según un estudio publicado por el portal inmobiliario Idealista y consultado por este periódico, el alquiler medio de una habitación en Córdoba se situó en el último mes 255 euros al mes, mientras que para alquilar un estudio completo habría que pagar 525 euros mensuales. Esta diferencia supone que poder vivir solo en un estudio cuesta más del doble -un 106% más caro-, que arrendar una habitación en un piso compartido.

A nivel nacional, el alquiler medio de una habitación en vivienda compartida se situó en el mes de noviembre en los 380 euros, frente a los 700 euros que se deben destinar para arrendar un estudio, lo que supone un 84% más. Ambos productos inmobiliarios se han encarecido en el último año, aunque el crecimiento ha sido menos intenso en el caso de las habitaciones (que se han encarecido un 9%) que en los estudios (con un incremento del 12%).

No es el caso de Córdoba, donde se ha dado la situación contraria: se han encarecido más las habitaciones en piso compartido en el último año -un 8%-, frente a lo que ha subido el precio del alquiler de los estudios -un 5%-.

El estudio señala que la mayor diferencia entre habitaciones y estudios se da en la ciudad de Vitoria, donde los estudios son un 176% más caros. Le siguen Zamora (165% más caros), Badajoz (151%), Valencia (147%), Albacete (140%) y Segovia (131%). Las menores diferencias se encuentran en Lleida (los estudios son solo un 37% más caros que las habitaciones), Santa Cruz de Tenerife (51%) y Murcia (55%).

Entre las grandes ciudades, la menor diferencia se da en Madrid y Barcelona, donde alquilar un estudio es un 79% más caro que una habitación, mientras que ese porcentaje sube hasta el 89% en Sevilla, hasta el 92% en Málaga. En San Sebastián llega hasta el 101%, en Palma se sitúa en el 107% y en Bilbao en el 113%.

Almería es la capital donde más se ha encarecido el precio de los estudios en el último año, alcanzando una tasa del 33% hasta los 600 euros al mes. Comparte tasa de subida con Alicante (33%), y les siguen los incrementos de Melilla (29%), Valencia (28%), Vitoria (27%) y Pontevedra (25%). Por el contrario, en cinco capitales los estudios se han abaratado este año: Cuenca (-19%), Huesca (-16%), Ceuta (-7%), Huelva (-4%) y Santa Cruz de Tenerife (-3%). En Madrid y Barcelona los estudios subieron un 10%.

Vitoria tiene los estudios más caros de España, con una media de 1.000 euros al mes. Le siguen Barcelona (960 euros), Valencia (925 euros), San Sebastián, Bilbao, Palma y Madrid (con 850 en las 4 ciudades). Por encima de los 700 euros se encuentran Málaga (760 euros), Alicante (750 euros), Pamplona (720 euros), Las Palmas de Gran Canaria (700 euros) y Ceuta (700 euros). Los más económicos, por el contrario, se encuentran en Ciudad Real (350 euros), Lleida (390 euros), Palencia y Teruel (425 euros).

La ciudad en la que más ha crecido el precio de las habitaciones en el último año ha sido Albacete, al encarecerse un 25%, seguida por Ourense (20%), Cáceres (18%) y Girona (18%). La única caída se dio en San Sebastián, con un descenso del 6%. En Madrid los precios crecieron un 6%, mientras que en Barcelona el crecimiento fue del 13%.

Barcelona es la ciudad más cara para alquilar una habitación, con 535 euros mensuales, seguida por Madrid, con 475 euros, y San Sebastián (422 euros). Zamora (170 euros), Ciudad Real (180 euros) y Badajoz (195 euros), en cambio, son las capitales más económicas.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!