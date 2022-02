La llegada a Córdoba del AVE 'low cost' se retrasa

No será en verano. Y es probable que tampoco durante este año. La llegada a Córdoba de los trenes de alta velocidad a bajo coste (low cost) se retrasan. La compañía Iryo ya ha anunciado que no será hasta 2023 cuando comience a explotar la línea Madrid-Córdoba-Sevilla, con conexión también a Málaga. Ouigo no tiene sus trenes adaptados a esta línea de alta velocidad más antigua (ahora mismo en reforma) a la que le falta el sistema de seguridad ERTMS, por lo que se plantea retrasar su llegada al menos un par de años más. Y Avlo, la compañía low cost en la que participa Renfe, no tiene prisa. El operador estatal seguirá explotando la alta velocidad entre Madrid y Andalucía como hasta ahora: sin competencia.

En diciembre del año pasado, ADIF autorizó una de las obras más necesarias para la modernización de la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla (la más antigua de España, que data de los años noventa). La LAV Madrid-Sevilla, que lleva en funcionamiento cerca de 30 años, fue la primera línea de alta velocidad que entró en servicio en España, en abril de 1992. Así, se ha previsto el despliegue del ERTMS nivel 2 en dos fases: la primera entre Madrid y Córdoba, y la segunda, entre Córdoba y Sevilla.

Actualmente, los trenes de alta velocidad de Renfe circulan sin problema por esta vía de alta velocidad, ya que están adaptados. Pero no los que operará Ouigo, la empresa francesa que sí que ofrece ya servicios entre Madrid y Barcelona, por ejemplo. Este contratiempo es el que ha obligado a Ouigo a retrasar su llegada a Andalucía. Las obras de adaptación no estarán acabadas hasta 2026, aunque la empresa sí que espera poder operar en la línea al menos a finales del 2023 o ya a principios del 2024.

Desde Renfe, se sostiene que se va a intentar que el servicio de Avlo entre en funcionamiento en 2022, tal y como estaba previsto, aunque la fecha no está confirmada. Fuentes del sector señalan que lo más probable es que se retrase hasta 2023, justo cuando comenzará a operar una línea privada, Iryo. Antes, Renfe no necesitaría, por cuestiones económicas, disponer de este nuevo servicio.

Córdoba será clave en el AVE low cost. Iryo ha anunciado que todos los trenes que circulen entre Madrid y Sevilla, y entre Madrid y Málaga, pararán en Córdoba. Es decir, las nueve frecuencias de ida y vuelta a Sevilla, y las siete previstas de ida y vuelta a la Costa del Sol tendrán parada en Córdoba. En total, serán 32 las frecuencias diarias que podrán disfrutar los cordobeses y los viajeros que quieran llegar a la ciudad. Los horarios están aún por adaptar.

Los usuarios andaluces ansían la llegada de estos servicios lo antes posible, sobre todo tras los últimos cambios en las tarifas de Renfe. El coste medio de un billete sencillo en AVE de Córdoba a Madrid era de 55 euros por persona. Los pasajeros que compraban la vuelta obtenían un descuento del 25%. Es decir, ida y vuelta de Córdoba a Madrid tenía un coste casi siempre inferior a los 100 euros. Ahora es casi imposible encontrar billetes de ida y vuelta por ese precio, y los que cuestan menos de 110 euros suelen tener los peores horarios. Es decir, son los trenes más vacíos. Los que tienen más demanda tienen un coste muy superior. Por ejemplo, un viaje de ida a Madrid desde Córdoba a las 11:24 del 16 de octubre tiene un coste de 76,10 euros. La vuelta, al día siguiente a las 19:35 se va a los 101,20 euros. En total, el coste del viaje supone un gasto de 177,30 euros. Es un precio que no está al alcance de muchos bolsillos.

La llegada del bajo coste revolucionará el mercado y abaratará los viajes en tren de alta velocidad entre Andalucía y el resto de España. Pero para eso habrá que esperar hasta el año 2023.