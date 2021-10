El cambio de tarifas de Renfe desata la indignación de muchos usuarios por precios de media más altos

"Por primera vez, tengo clientes que deciden ir al Aeropuerto de Barajas en coche desde Córdoba y pagar allí el aparcamiento. Les sale más barato". Fernando Sánchez trabaja en Mezquita Viajes y es uno de los agentes que desde primavera está notando una especie de encarecimiento encubierto con el nuevo sistema de tarifas de Renfe. El pasado 14 de abril, Renfe anunció un rediseño de sus billetes de tren para sus diferentes servicios. El sistema se puso en marcha el 1 de julio. La compañía aseguraba que lo hacía para adaptarse al sistema que vienen usando las compañías aéreas y que de esta manera los clientes obtendrían "chollos" o billetes más baratos. Pero la realidad, tal y como constatan desde las agencias de viajes y una multitud de usuarios de Renfe que llevan meses quejándose en redes sociales, es diferente.

Renfe ha puesto en marcha tres tipos de billetes y de tarifas: Básico, Elige y Premium. "Antes teníamos una tarificación por clases en el que podías elegir entre Turista, Turista Plus o Preferente. Dentro de esas clases tenías varias opciones, con unos gastos por cancelación y cambio gratuito (siempre que no hubiera cambio de tarifa) o billetes que no se podía reembolsar. Todos tenían un precio fijo y variaba dependiendo si era AVE, Alvia o Avant", explica Fernando Sánchez. "Ahora tenemos lo que se llama tarificación dinámica que es la que usan las compañías aéreas. Es decir, que según la ocupación que tenga el tren puedes encontrar tarifas muy por encima de lo habitual", detalla.

La compañía siempre ha insistido en que con este nuevo sistema el objetivo es justo el contrario, que el cliente obtenga precios más bajos. Con las tarifas anteriores, "los descuentos máximos eran del 70%" y con las actuales "pueden llegar al 75%", asegura la compañía. Pero tanto los clientes como las agencias de viaje niegan la mayor.

¿En qué momento viajar de Madrid a Córdoba (ida y vuelta) con la compañía de trenes “pública” te cuesta entre 120-150€? ¿Estamos locos? — Héctor (@hectorpersan) 11 de octubre de 2021

Renfe ha eliminado el descuento que ofrecía por los billetes si se compraba la ida y la vuelta. Se trataba de un 25%, algo que "ya se pierde de inicio", sostiene Fernando Sánchez. Es decir, aunque se consigan billetes más baratos que antes, en el caso hipotético de que el tren no vaya muy ocupado, al no existir el descuento del 25% esa caída prácticamente desaparece. De hecho, lo probable es que los billetes acaben siendo más caros que antes.

El coste medio de un billete sencillo en AVE de Córdoba a Madrid era de 55 euros por persona. Los pasajeros que compraban la vuelta obtenían un descuento del 25%. Es decir, ida y vuelta de Córdoba a Madrid tenía un coste casi siempre inferior a los 100 euros. Ahora es casi imposible encontrar billetes de ida y vuelta por ese precio, y los que cuestan menos de 110 euros suelen tener "los peores horarios". Es decir, son los trenes más vacíos. Los que tienen más demanda tienen un coste muy superior. Por ejemplo, un viaje de ida a Madrid desde Córdoba a las 11:24 del 16 de octubre tiene un coste de 76,10 euros. La vuelta, al día siguiente a las 19:35 se va a los 101,20 euros. En total, el coste del viaje supone un gasto de 177,30 euros. Es un precio que no está al alcance de muchos bolsillos.

"Añade ahora que cualquier cambio o anulación te penaliza un 20 o 30% respectivamente", agrega el agente de viajes Fernando Sánchez. "Antes podías sacar tu billete de vuelta sabiendo que lo cambiabas sin coste. Ahora no. Suma que la elección de asiento ya vale dinero y que los billetes son nominativos para redondear la historia", insiste.

Sigue habiendo billetes más baratos, pero éstos están a horarios peores para muchos usuarios. Por ejemplo, el AVE que sale de Córdoba a las 8:40 de la mañana y llega a Madrid a las 10:32 a Puerta de Atocha tiene un coste solo la ida de 50,70 euros. Es decir, incluyendo la vuelta más barata al no existir el descuento del 25% por la ida y la vuelta el coste total sería más alto que antes del cambio de tarifas.

La compañía ha recibido fuertes críticas en redes sociales por este nuevo sistema de tarifas, que según muchos agentes está provocando que algunos ciudadanos vuelvan a pensarse lo de retomar el coche como opción más barata. Renfe niega la mayor.

En primavera aseguró que "toda la nueva estructura comercial de Renfe descansa sobre un sistema de precios dinámicos, Revenue Management, similar al que aplica la aviación, lo que supone una sustancial mejora en la gestión y la aplicación de importantes rebajas de precio, especialmente en los trenes considerados ‘valle’, que ahora adolecen de una muy baja ocupación y que se verán beneficiados con los mayores descuentos". Es decir, a más ocupación, mayor precio.

"La clave principal del nuevo sistema es la adaptación de la oferta al cliente, ofreciéndole la posibilidad de elección y mejorando sustancialmente su experiencia de viaje. El cliente va a elegir lo que necesita, lo que quiere recibir y lo que está dispuesto a pagar en cada momento", sostiene la compañía.

Tres opciones de precio

Renfe ofrece tres opciones de precio a la hora de comprar el billete, en función de los servicios que quiera disponer el viajero:

Un billete Básico, el más económico, que ofrece los atributos propios del producto (en el caso del Ave, la posibilidad de llevar hasta 3 maletas gratis, con PlayRenfe y wifi de alta conectividad, cafetería a bordo…). En este billete, el cliente puede adquirir adicionalmente la posibilidad de cambios y anulaciones, y la elección de asiento.

Un billete Elige, en el que el viajero pueda configurar durante el proceso de compra los servicios adicionales que quiere, comenzando por el tipo de espacio (Estándar o Confort) y continuando con los servicios adicionales (ancillaries) que desea comprar, desde la restauración fría (si ocupa espacio Estándar o Confort) o restauración caliente (si ocupa espacio Confort). El cliente puede adquirir aparte la posibilidad de mejorar las opciones de cambios y anulaciones, puede elegir asiento y puede comprar, por ejemplo, el asiento contiguo al suyo con un descuento del 30% o comprar billete para su mascota.

Y un billete Premium, dirigido a un segmento de población que busca una oferta global, con un espacio Confort y todos los servicios adicionales incluidos (llevar mascota quedaría incluido en el precio de ese billete).

¿Es posible conseguir billetes baratos?

Sí, claro. La clave está en comprarlos con mucha antelación. Con meses incluso. Eso sí, en caso de cancelación o cambio, Renfe ha retirado la gratuidad de esta medida y aplica un mínimo de un 20% de la tarifa por gastos.