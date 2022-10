La Junta dispara la inversión en Córdoba hasta los 380 millones previstos en 2023

380,2 millones de euros. Ese es el dinero que la Junta de Andalucía tiene previsto invertir en toda la provincia de Córdoba durante el año 2023 y que se incluye en el anexo de inversiones del anteproyecto de presupuestos regionales que ha aprobado este viernes en Consejo de Gobierno. Son 100 millones más que en el proyecto de 2021 y prácticamente 200 más que en el año anterior.

El motivo está en la llegada de fondos europeos para combatir la crisis económica y también en que se ha librado una multitud de partidas económicas en ayudas a los sectores más afectados por la inflación. Un ejemplo son los cinco millones de euros previstos solo en ayudas a agricultores y ganaderos de la provincia o los más de ocho millones de euros de los Next Generation para la creación de jóvenes empresas agrícolas en Córdoba.

El proyecto de presupuestos de la Junta en Córdoba no contempla nuevas iniciativas, pero sí muchas ayudas económicas y partidas para la restauración de infraestructuras. Es el caso de los más de 19 millones de euros para infraestructuras hidráulicas en Córdoba, con diez millones para la terminación de obras de depuración de aguas en la provincia. Tragsa también recibe más de siete millones de euros para arreglar caminos y 5,5 millones para la modernización de regadíos ya existentes.

El sector agrícola y ganadero percibirá más de 12,5 millones de euros en ayudas solo para la mejora de su competitividad, con una multitud de programas. Además, se han reservado más de 35 millones de euros en ayudas para el mantenimiento de la actividad y para la conservación de especies y razas ganaderas de todo tipo en la provincia. En total, solo el capítulo agrícola y ganadero en Córdoba supondrá una inversión de 115 millones de euros.

Diferente es la inversión prevista en cultura y patrimonio, con algo más de 13 millones de euros. La gran inversión de este capítulo son los 1,1 millones de euros para la restauración de los conocidos como Baños Árabes de San Pedro o los casi 400.000 euros que se invertirán en Medina Azahara.

Aparte, las ayudas a la rehabilitación de viviendas se llevan una inversión de más de nueve millones de euros y en carreteras se prevén otros 16 millones de euros. No consta en el anexo proyectos nuevos de carreteras a construir en la provincia. Además, se invertirán otros 17 millones en proyectos y programas para la mejora del transporte sostenible en la provincia de Córdoba.

Por otra parte, se han previsto 12,2 millones en proyectos medioambientales que incluyen actuaciones contra los incendios y hasta la construcción de senderos, y 18 millones de euros en inversiones de los fondos para la transición ecológica justa en Córdoba.

La nueva sede judicial de Lucena se lleva un gasto de 2,1 millones de euros y habrá dinero europeo también para la mejora de infraestructuras judiciales y la compra de nuevos equipos informáticos. Por último, también se dibuja un plan de ayudas para la mejora de colegios y la compra de mobiliario.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2023, cuya envolvente asciende a 45.603,8 millones de euros, lo que representa un incremento de 5.199,6 millones de euros y un 12,9% con respecto al último presupuesto aprobado.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, que ha entregado esta misma mañana en el Parlamento de Andalucía el proyecto para que pueda iniciar su tramitación parlamentaria, ha destacado el esfuerzo del Gobierno andaluz por presentar unos presupuestos “responsables, adaptados a la realidad del momento y a las necesidades que los andaluces tienen en esta época de incertidumbre”.

En este sentido, Carolina España se ha referido al contexto económico mundial, marcado por una elevada inflación, que se ha visto agravada por las repercusiones de la invasión rusa en Ucrania, “justo cuando dejábamos atrás la profunda crisis económica causada por el Covid-19”.

El Proyecto de Ley de Presupuestos para 2023 aprobado por el Consejo de Gobierno continúa la senda iniciada la legislatura pasada, en la que el PIB andaluz creció por encima de la media española y también el mercado de trabajo tuvo un mejor comportamiento que el conjunto del país, lo que hace que “Andalucía está más próxima a recuperar los niveles de antes de la pandemia que el conjunto nacional”.

“Andalucía ha acumulado durante los últimos tres años un crecimiento superior a la media española y también un mejor comportamiento de su mercado de trabajo, lo que le permite afrontar con determinación y confianza los nuevos retos que plantea este escenario incierto”, ha explicado la consejera.

De hecho, el escenario macroeconómico de Andalucía que contempla la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos prevé para 2023 un crecimiento real de la economía andaluza del 1,9%, previsión que cuenta con el aval de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Prioridades del Presupuesto 2023

Las prioridades del Presupuesto de la Junta para 2023 se centran en dos líneas de actuación principales: el refuerzo de los servicios públicos esenciales (Sanidad, Educación y Servicios Sociales, básicamente) y el máximo aprovechamiento de los Fondos Europeos para generar empleo y atraer inversiones.

Así, el presupuesto para Sanidad aumenta un 10,8% respecto al presupuesto prorrogado de 2021, hasta alcanzar los 13.837,5 millones de euros. Desde 2018, el gasto sanitario se ha incrementado en 3.997,2 millones de euros, lo que representa un 40,6% más, y, por primera vez en la historia, en 2023 el presupuesto de Sanidad alcanzará el 7,4% del PIB.

Además, en este tiempo se han incorporado 7.631 profesionales sanitarios más, que elevan la plantilla del SAS por encima de los 120.000 sanitarios. El proyecto de Presupuestos para 2023 contempla la incorporación de 544 profesionales más en estructura. Y también contempla, obviamente, las mejoras retributivas acordadas para los profesionales sanitarios y del ámbito educativo para la equiparación salarial con el resto de las comunidades autónomas.

Por otro lado, el presupuesto de Educación crece en 1.126,7 millones de euros (15,3%) con respecto a 2022, hasta los 8.524,3 millones. Desde 2018, el gasto en Educación se ha incrementado un 34,5% (2.185 millones).

La plantilla docente ha aumentado desde 2018 en 4.790 nuevos docentes, y en 2023 lo hará en 1.794, más, lo que eleva el incremento estructural de plantilla hasta los 6.584 profesionales. En el presupuesto de Educación, como en el de Sanidad, también se contemplan los acuerdos de mejora retributiva. Respecto a infraestructuras educativas y tecnológicas, la inversión pública crece en 500 millones de euros en el curso 2022-2023, lo que supone multiplicar por 6,4 la inversión de 2022, hasta sumar 592,5 millones.

En relación con la Dependencia, el presupuesto de la ASSDA (Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía) ascenderá en 2023 a 1.760,1 millones de euros, lo que supone una subida del 12,2% respecto al presupuesto prorrogado de 2021 y del 48,3% en relación con el que tenía en 2018, antes de la llegada de Juanma Moreno a la Presidencia de la Junta de Andalucía.

La preocupación del Gobierno andaluz queda patente no sólo en la distribución del gasto, sino en el reparto que hace del incremento del Presupuesto. El gasto social en su conjunto (sanidad, educación, dependencia y servicios sociales, política de vivienda, políticas de empleo y cultura) supera los 27.700 millones de euros, que representan el 60,7% del Presupuesto.

Pero atendiendo únicamente a los 2.163,5 millones de euros de incremento sobre los que la Junta de Andalucía puede disponer libremente (el resto, hasta los casi 5.200 millones en que se incrementan los presupuestos, es financiación condicionada), el 48,1% irá destinado a sanidad, el 26,5% a educación y el 7,3% a servicios sociales. Esto suma un 81,9%.

El 18,1% restante se reparte entre los intereses de la deuda heredada (6%), la Consejería de Fomento (2,7%), la de Justicia y Administración Local (2,6%), Universidad, Investigación e Innovación (2,6%). El resto se reparte entre las demás consejerías.

Apoyo al tejido productivo

Por otro lado, las políticas de apoyo al tejido productivo se incrementan en 1.552,9 millones de euros con respecto al último presupuesto aprobado (un 34,7% más), lo que hace un montante de 6.016 millones de euros, que representa el 13,1% del Presupuesto. En este apartado, cabe resaltar partidas como las destinadas a I+D+i (418 millones de euros más, un 87% más, hasta alcanzar casi los 900 millones de euros) o Industria (361 millones, que representan un 175% con respecto al último presupuesto aprobado).

El presupuesto inversor de la Junta de Andalucía para 2023 asciende a 5.469,7 millones de euros, lo que representa un incremento del 83% con respecto al presupuesto prorrogado de 2021.

Por otro lado, el proyecto de Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2023 contempla, por primera vez, una consignación presupuestaria para la Agencia TRADE, cuya constitución efectiva se producirá cuando entren en vigor sus Estatutos, que está previsto que se aprueben a principios de 2023. La cantidad que se destina a TRADE en los Presupuestos es de 31,46 millones de euros. También se consignan en este proyecto de presupuestos las primeras partidas destinadas a la nueva agencia ACCUA.

Presupuesto municipalista

Las dotaciones del Plan de Cooperación Municipal (PCM), el agregado de todas las transferencias del presupuesto de la Junta de Andalucía a los ayuntamientos, una vez excluida la financiación propia de estas administraciones y que son las Participaciones en los Ingresos del Estado (la PIE), vuelven a crecer de forma considerable, tal y como han venido haciendo los últimos ejercicios. En 2023 esta dotación llegará a los 2.044,9 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 79,21% (904 millones de euros más) con respecto a 2018.

La PATRICA, que es una de las partidas agregadas en el PCM, volverá a subir en 2023, igual que lo ha hecho cada año, tras haber estado congelada entre 2012 y 2018, desde que Juanma Moreno preside la Junta de Andalucía. Sólo en 2022 no se subió, por el rechazo del Parlamento al proyecto de presupuestos presentado por el Gobierno andaluz, que sí contemplaba una nueva subida.

En el proyecto de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2023, la PATRICA, la financiación incondicionada que reciben los ayuntamientos por parte de la Junta de Andalucía, ascenderá a 520 millones de euros, lo que significará que el año próximo los municipios habrán recibido un montante acumulado de 130 millones de euros más de lo que recibían con los gobiernos socialistas.

Fondos Europeos

Los fondos europeos son el otro gran estandarte de los Presupuestos de la Junta para 2023. Las cuentas para el próximo año contemplan unos ingresos de 4.921,5 millones de euros en recursos procedentes de la Unión Europea. A ellos hay que sumar los 567,9 millones de euros de cofinanciación con recursos propios.

En total son 5.489,4 millones de euros que se desglosan de la siguiente manera: 2.430,9 millones del marco 14-20 y 695,3 millones del nuevo marco 21-27, en relación con los fondos estructurales, además de 1.267 millones del MRR y 1.093,5 millones del REACT-EU, que conforman los fondos Next Generation.

Estos fondos se destinarán a proyectos vinculados a la agricultura (15,9%), dinamización económica e industrial (12,8%), educación (12,8%), sanidad (12%), infraestructuras de transporte (10,5%) e I+D+i y Digitalización (10,5%), y en menor medida a otros relacionados con el desarrollo sostenible (5,7%), el empleo y el emprendimiento (4,4%), el agua (4,3%), y las políticas sociales (3,8%).

Son, por ejemplo, las ayudas a la mejora de la eficiencia energética, a la implantación del bilingüismo en las escuelas, la construcción de los metros, o todas las ayudas englobadas en el paquete de fondos destinados al sector primario del Feader, entre otras muchas

El presupuesto, por consejerías

Las consejerías de la Junta de Andalucía que cuentan con más dinero para desarrollar sus competencias son Salud y Consumo (13.837,53 millones de euros), Desarrollo Educativo y Formación Profesional (8.514,3 millones) e Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad (2.720,36 millones).

Sin embargo, atendiendo al incremento que han experimentado en relación con el presupuesto prorrogado de 2022, las consejerías que más crecen son la de Política Industrial y Energía (cuyo presupuesto aumenta un 175%), la de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda (56,7%), y Economía, Hacienda y Fondos Europeos, que sube un 52,9%.

En el caso de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, este incremento obedece a la incorporación de 77 millones de euros para ampliar los instrumentos financieros que la Junta de Andalucía pone a disposición de los empresarios.

Incremento del 5,6% en el capítulo de Personal

El capítulo de Personal del presupuesto para 2023 contempla un incremento del 5,6% sobre el presupuesto prorrogado de 2021, que eleva la cuantía del Capítulo I a 14.795,25 millones de euros.

Este incremento recoge los incrementos retributivos acordados por el Gobierno de la nación para todos los empleados públicos: un 1,5% extra para 2022, que se consolida en las cuentas para el próximo año, y un 2,5% fijo para 2023.

Además, también contempla el coste de los acuerdos retributivos alcanzados para la sanidad y la educación, para equiparación salarial con el conjunto de las comunidades autónomas, y la previsión del incremento de plantilla ya mencionado en los ámbitos sanitario y educativo, como en el conjunto de la administración general.

Así, el proyecto de Presupuestos para 2023 prevé un incremento de 394 plazas en la administración general (principalmente en Justicia, como consecuencia de la apertura de nuevos juzgados), además de las 1.794 plazas de docentes derivadas de múltiples programas cofinanciados con fondos europeos y la consolidación de plazas de FP, y otras 544 plazas de carácter estructural de profesionales sanitarios.

