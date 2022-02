La Junta convoca en el Sercla a la patronal y sindicatos por la huelga de la limpieza sanitaria

"Con la intención de promover la resolución del conflicto laboral en el sector de la limpieza en Córdoba, la Junta de Andalucía, a través del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), ha promovido para este jueves una reunión con todas las partes implicadas para analizar el conflicto laboral creado por la negociación del nuevo convenio colectivo del sector, y que ha dado origen a una huelga indefinida", según ha informado el gobierno andaluz a través de una nota de prensa.

Por indicación de la Consejería de Empleo, a la que se encuentra adscrito el CARL, se ha convocado una reunión a las 12:30 de este 3 de febrero, para que participen todas las partes negociadoras y en la que se analizará, el conflicto y la huelga en curso. En la reunión, se ofrecerá a las partes iniciar, por iniciativa conjunta, un procedimiento de mediación en el Sercla que aborde esta cuestión con objeto de buscarle una solución satisfactoria.

"La Junta de Andalucía pretende así implicar a patronal y sindicatos en una resolución dialogada, para que con la intervención y mediación del Sercla, se consiga cuanto antes llegar a un acuerdo de resolución del nuevo convenio colectivo, que llevaría a desconvocar la actual huelga que afecta al sector de la limpieza en Córdoba", expone el gobierno andaluz en una nota de prensa.

Andalucía cuenta desde 1999 con un Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales propio, el SERCLA, nacido de la mano del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), organismo adscrito a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, del que forman parte las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de nuestra Comunidad Autónoma. Este sistema se crea con un triple objetivo: evitar la judicialización excesiva de la conflictividad laboral, favorecer la autonomía colectiva y sus medios propios de solución.

