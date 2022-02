Un centenar de personas muestran su apoyo a las limpiadoras en huelga

Las trabajadoras del sector de la limpieza en la provincia continúan su huelga desde el 22 de diciembre por un convenio "justo" y este miércoles, un centenar de personas entre personal sanitario, miembros de sindicatos como UGT así como de otros colectivos y limpiadoras del Reina Sofía, se han unido al parón de estas.

Este pasado lunes se han cumplido dos semanas desde que las trabajadoras iniciaron una acampada a las puertas del hospital, sin embargo, llevan desde el 22 de diciembre en una huelga general por un convenio digno. "Llevamos con esta situación desde 2019 cuando el Gobierno subió el salario mínimo, y nuestro convenio caducaba en octubre de 2020", explica Cristina, limpiadora en el Materno Infantil.

El convenio que tienen actualmente sigue siendo el mismo, 170 euros por debajo del mínimo interprofesional. Por ello, es por lo que continúan luchando, "los cuerpos están cansados pero los ánimos no ceden", ha expuesto Cristina. El personal sanitario, y otros colectivos son también gracias a quienes las trabajadoras sacan las fuerzas, "nos están apoyando mucho económicamente y físicamente con materiales para pancartas o trayéndonos el desayuno", ha detallado.

Estos compañeros han asegurado que merecen lo que reclaman, "tienen mucha razón porque tienen un sueldo muy bajo para lo que tiene que hacer", ha señalado María. Por su parte, Lola, auxiliar, ha resaltado su trabajo y su importancia "esto es un escalón, si ellas fallan fallamos todas". Asimismo han defendido que las trabajadoras cumplan con los servicios mínimos establecidos durante su huelga. "Se están cumpliendo los servicios mínimos y con mucho esfuerzo las vemos muy esforzadas por abarcar más de lo que pueden", ha manifestado Ricardo.

Cristina ha expuesto que mantienen todo lo necesario limpio "el enfermo no sabe que estamos de huelga, la única parte del hospital que sabe que lo estamos son las partes sucias donde la basura se acumula, pero habitaciones y pasillos y baños están perfectos". Algo por lo que ha asegurado que están "muy tranquilas".

De momento, la patronal sigue sin haberse manifestado ante la situación que vienen viviendo desde hace un mes y medio y en apoyo de la que cada vez se suman más colectivos para mostrar su apoyo. A los gritos de "sin limpieza no se puede", "que viva la lucha de las limpiadoras" o "ni un paso atrás" las trabajadoras han continuado este miércoles reivindicando un nuevo convenio.

