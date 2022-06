“Siempre Julio”: la izquierda se conjura con el recuerdo de Anguita en Córdoba

La última vez que la izquierda protagonizó un acto multitudinario en Córdoba fue hace algo más de un año, en mayo de 2021, en homenaje a Julio Anguita, y fue en el Teatro de La Axerquía. Este sábado, este mismo teatro al aire libre de la capital cordobesa ha sido el escenario del primer gran acto de la coalición de izquierdas Por Andalucía, con la presencia de la vicepresidenta Yolanda Díaz, en esta campaña de las elecciones autonómicas. Era toda una declaración de intenciones, para empezar. Y en el transcurso del acto se ha visto refrendado: el recuerdo a Anguita ha estallado en un largo aplauso con el público en pie homenajeando su memoria.

“Siempre con nosotras, con su Córdoba. Siempre Julio”, aludía en su intervención Yolanda Díaz. Antes, el candidato Juan Antonio Delgado aseguraba: “A él le hubiera gustado estar aquí”. “Honor y gloria siempre para Julio Anguita”, apuntaba la candidata a la Presidencia de la Junta, Inma Nieto. Todos, haciendo referencia a la unión conseguida por los partidos que integran Por Andalucía para presentarse a las elecciones andaluzas. Una estampa de unión que han desplegado con Yolanda Díaz a la cabeza, junto a la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, el secretario general del PCE, Enrique Santiago, la candidata a la Presidencia de la Junta, Inma Nieto (IU) y otros integrantes de la coalición como el propio Delgado (Podemos) y Esperanza Gómez (Más País).

Y si el termómetro les recibía a todo ellos en Córdoba venido arriba, el calor se lo trasladaban después los asistentes al acto, más de 2.500 personas. Entre ellos, nombres propios de la izquierda andaluza de ayer y hoy, como Antonio Maíllo -que ha tomado la palabra levantando al público-, Martina Velarde, Toni Valero, Luis Carlos Rejón y decenas de concejales y alcaldes de la provincia cordobesa. Todos, abanico en manos al inicio, abandonado al poco de iniciarse el acto para aplaudir a los intervinientes, imbuidos por el conjuro que han querido trasladar para llenar de votos de progreso las urnas el 19J. “Mañana hablarán de la ola de calor, y también de esta ola, del viento feminista, de izquierdas, de progreso y de alegría”, aludía Nieto.

“Estoy dispuesta a dar un paso para ganar España”

En ese conjuro de la izquierda se ha mirado a Andalucía y al 19J, a la capacidad de la coalición de izquierdas para ganar terreno en las urnas. Pero también se ha puesto la vista en el papel de la izquierda en el panorama político nacional. “Presidenta, presidenta, presidenta”, ha sido el grito para recibir a Yolanda Díaz, repetido en varias ocasiones. “Poco a poco, ya llegaremos”, ha contestado ella arrancando el aplauso cómplice del graderío. “Estoy dispuesta a dar un paso para ganar España”, se ha comprometido después.

Y como si del hemiciclo del Congreso se tratara, les ha dado sus datos. Datos de las posiciones de cola que ocupa Andalucía en desempleo, salarios y pensiones, para confrontar con la gestión que ha llevado en el Gobierno desde el Ministerio de Trabajo, bajando las cifras de paro y aumentando los contratos indefinidos. “Se puede gobernar para la gente”, ha puesto sobre la mesa, para confrontar con las políticas de la derecha. Y su carta de presentación ha sido los logros conseguidos gobernando en Madrid para pedir el voto por la izquierda también en Andalucía.

Llamamiento para llenar las urnas de votos de la izquierda

“Las elecciones no las ganan las encuestas, la demoscopia no gana las elecciones”, ha apuntado Díaz, de nuevo para relanzar el ánimo de los votantes de izquierda, para pedir que la clase trabajadora vaya a votar el 19J. “A pesar de tristezas y miedos, os pido que nos deis una oportunidad. En 2018 no ganaron ellos -en alusión al PP-. Perdimos nosotras porque no fuimos a votar. No renunciemos a votar, por muy cabreados que estemos”.

Y en ese revulsivo que la izquierda ha buscado cuando en Córdoba, con Anguita en el recuerdo, Por Andalucía ha hecho un llamamiento a las urnas a los sindicatos de clases, a todos sus afiliados, a todos los trabajadores y los pensionistas, a las mujeres, a los jóvenes…. “Esta candidatura cree que Andalucía tiene esperanza”, ha quedado en el eco de los mensajes. Y con el himno de Andalucía cantado en pie por el auditorio, la izquierda se ha conjurado para echar el resto de aquí al 19J.