José Enrique y Laura reivindican a los futuros maestros la riqueza y la valía de las personas con down

José Enrique y Laura son dos jóvenes como tú, si estás leyendo estas líneas. Tienen en sus mentes proyectos de futuro y ganas como cualquier otra persona de su edad. Solo tienen un cromosoma más que tú, lo que les hace partícipes del colectivo de personas con Síndrome de Down. Este martes, en la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la Universidad de Córdoba (UCO), ambos han lanzado un alegato por la igualdad ante quienes serán los futuros maestros de Infantil.

Durante la jornada de este martes se ha conmemorado el Día Mundial del Síndrome de Down y los estudiantes de esta facultad han llevado a cabo unas acciones de concienciación y sensibilización promovidas por la profesora Milagrosa Bascón, profesora del área de Sociología de la Educación, y apoyadas por el Decanato.

A comienzo del acto, la decana del centro, María del Mar García, ha agradecido a Bascón, a Down Córdoba y a los alumnos su implicación para desarrollar esta actividad en una facultad “que es muy inclusiva y está muy centrada en ofrecer una educación para todos y para todas”. Es la primera vez que este centro realiza una actividad de este tipo, centrada en romper estereotipos que rodean a esta enfermedad.

Uno de esos estereotipos es el que relaciona a las personas con down con una forma de ser en particular, engoblándolas a todas bajo una cierta homogeneidad. Sin embargo, José Enrique -usuario de Down Córdoba- ha defendido que dentro de su colectivo “hay mucha variedad”. “Somos personas diferentes y con personalidades, gustos y aficiones distintas”, ha dicho el joven, quien ha alentado también a desterrar esa imagen de “angelitos” porque “somos diferentes”, ha insistido. “Hay personas cariñosas y otras que no, y no somos inactivas, sino llenas de vida”, ha concluido. Por su parte, en su discurso, Laura -que también es usuario de Down Córdoba- ha reivindicado su presencia en actos de este tipo para “cambiar la forma de ver a las personas” con este síndrome.

Representantes de Down Córdoba también han querido recordar que este año se cumple el 35 aniversario de la creación de una asociación que ha mejorado la vida de muchas personas. Su vicepresidenta, Paloma Santolalla, ha reivindicado el papel desempeñado por la organización, consiguiendo que “la voz de las personas con down sea escuchada en Andalucía”. Aunque el camino hasta llegar aquí “ha sido difícil y emocionante”, Santolalla ha asegurado que “estamos a punto de alcanzar la total inclusión”.

En ese sentido, la profesora Bascón ha argumentado que quienes hoy son alumnos de Educación, serán en el futuro “los maestros de Infantil, por lo que la inclusión debe empezar en la Universidad, que es donde se forman” estos futuros profesionales.

José Enrique, Laura y los estudiantes participantes han cerrado el acto bailando al unísono un popular vídeo de Tik Tok que demuestra que todos, en cada uno de nuestros pasos, somos diferentes unos de otros.