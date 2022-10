El Hospital de Montilla tiene la menor tasa de cesáreas de toda Andalucía

El Hospital de Montilla es el que tiene una menor tasa de práctica de cesáreas de toda Andalucía, por delante del resto de hospitales tanto públicos como privados de la comunidad autónoma.

Los datos publicados por eldiario.es sobre los partos por cesárea en todos los hospitales de España así lo ponen de manifiesto, señalando cómo hay una clara diferencia entre los hospitales públicos -donde se hacen menos cesáreas- y los centros privados, donde la práctica de los partos con bisturí es más elevada. En el caso de la provincia de Córdoba, también es así.

La cesárea, que consiste en una incisión en el vientre de la mujer que atraviesa el útero, es una práctica empleada ante determinadas circunstancias y complicaciones en los partos, práctica que, sin embargo, desde los años 90 su uso ha crecido desproporcionadamente y ha llevado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a alertar de sus riesgos. En España, la tasa media de cesáreas en los hospitales públicos es del 21,9%, mientras que llega al 37% en los privados.

El Hospital de Montilla se encuentra por debajo de la media española y andaluza. Con un total de 5.377 partos en sus instalaciones entre 2010 y 2020 -los años que comprende este informe estadístico-, tiene una tasa de cesáreas del 18,6%. En en año 2010 era aún menor, del 15,3% y en 2020 llegó al 22%.

Mientras, el principal hospital de Córdoba, el Reina Sofía, ocupa el sexto lugar entre los que menos cesáreas practican en Andalucía, y el segundo de la provincia cordobesa. Con 38.161 partos entre 2010 y 2020, la tasa de cesáreas fue del 19,8%, incrementándose en esos años del 20,6% inicial al 23,2% en el año 2020.

Le sigue el Hospital Infanta Margarita de Cabra, con 12.342 partos y una tasa de cesárea del 25,9%. En 2010 su tasa de partos con bisturí estaba en el 28,5% y en 2020 bajó a 27,5%. Y, entre los hospitales públicos, el último es el del Valle de Los Pedroches, que con 5.441 partos tiene una tasa de cesárea del 27,1%. aunque en la década sobre la que se estudian estos datos ha bajado su porcentaje del 30% hasta el 24,5%.

La tendencia a nivel nacional de que los hospitales privados practican más cesáreas también se da en Córdoba. Así, el Hospital de Cruz Roja de Córdoba ha atendido 10.476 partos y, de ellos, el 36,3% fue con cesárea.

Mientras, el Hospital San Juan de Dios contabiliza 3.459 nacimientos y cuenta con una tasa de cesárea del 29,5%; por último, el Hospital Quironsalud de Córdoba ha atendido 845 partos y su porcentaje de cesárea es del 32,5%.

Los datos ofrecidos parten de una base de datos del Ministerio de Sanidad obtenida en virtud de la Ley de Transparencia, que remitió las cifras de partos y cesáreas de cada hospital de España entre 2010 y 2020 sin identificar el nombre del centro. Es la primera vez que se hacen públicos los datos individualizados de cada hospital de nuestro país.

Esta información fue cruzada con los datos publicados en informes anuales de los servicios de salud, memorias de los hospitales, memorias corporativas de empresas privadas, cifras publicadas en notas de prensa, en páginas web archivadas y preguntando directamente a las comunidades autónomas y cada uno de los hospitales para identificar a cada centro. En total, elDiario.es ha logrado adjudicar los datos de 360 hospitales de toda España que engloban el 99,9% de los partos realizados en la última década. En España, 28 hospitales públicos y privados, superan el 45% de cesáreas.

