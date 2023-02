“Había vida allí debajo”: la alegría de un rescate en la catástrofe más dura

Los bomberos Antonio Caballero, Salvador García, José Gregorio Martín y el perro Bolo han vuelto a casa en la tarde de este lunes, justo una semana después de viajar desde Córdoba a Turquía para ayudar en las labores de búsqueda y rescate de personas tras el fortísimo terremoto sufrido en este país y Siria. En esta semana, apenas han dormido, apenas han comido y han trabajado sin descanso para encontrar vidas debajo de los escombros en Diyarbakir, epicentro del terremoto.

A su vuelta a casa, la emoción de sus familiares y compañeros del Consorcio Provincial de Bomberos de Córdoba les esperaba, para abrazar a quienes se han traído la alegría de poder rescatar a quien ha vuelto a nacer gracias a su ayuda, en mitad de la más absoluta de las tragedias.

“Venimos con una experiencia agridulce, porque el terremoto ha sido bastante fuerte y el nivel de devastación ha sido brutal. Hemos estado en una ciudad de unos 150.000 habitantes, en la que el 100% de la población está fuera de sus casas y el 80% de las viviendas están derruidas”, ha explicado a su llegada Antonio Caballero, ejerciendo de portavoz de los tres bomberos -de los parques comarcales de Priego de Córdoba, Baena y Lucena-, recibidos como “héroes” por sus familias y compañeros en la estación de Córdoba.

“Impactados”. Así han regresado estos tres experimentados miembros de la ONG Bomberos Unidos sin Fronteras, que han cubierto otras catástrofes, pero ninguna de la magnitud de este terremoto. “Te impacta porque no es el tipo de viviendas de otras catástrofes en las que hemos estado, de adobe o que parecen algo más pobres, sino que son viviendas como las que tenemos aquí, bloques de pisos completos de cinco o seis plantas, de hormigón armado como los que tenemos aquí, que han colapsado totalmente”.

La tragedia ha ocurrido, además, con unas condiciones climatológicas extremas. “Hemos intentado ayudar y hemos dado todo lo que hemos podído, día y noche. Con unas condiciones muy adversas, con mínimas de menos de -20 ºC y máximas de -4 ºC”, relatan quienes se pusieron en marcha hacia Turquía el mismo día del terremoto. “Cada segundo cuenta, cuanto antes se llegue al sitio mas posibilidades de recuperar a gente con vida”.

Y gracias a su ayuda, una joven turca pudo salvarse de debajo de los escombros de su edificio. “Llevaba tres días sepultada bajo los escombros de su bloque de pisos. El rescate fue muy, muy, muy laborioso, con momentos de impotencia”, cuentan. Fueron catorce horas de rescate, desde que la localizaron al escuchar “una voz muy tenue, muy flojita” y después los perros confirmaron que “había vida allí” debajo de los escombros.

“Los perros indicaron dónde había la mayor emanación de olor humano, para poder empezar a construir por ahí las galerías”. Y ahí comenzó la labor más difícil. “Estaba totalmente atrapada, no era visible por ningún lado, no era accesible. Estuvimos catorce horas sin parar hasta que finalmente pudimos quitar las partes que la atrapaban y la pudimos sacar por las pequeñas galerías que pudimos construir para acceder a ella”, relatan los bomberos.

Hoy, a su llegada a Córdoba, cuentan con orgullo cómo esa joven, de 25 años, “está en el hospital, se está recuperando de sus heridas y va a tener otra oportunidad”.

Los aplausos a estos tres bomberos y su perro se han escuchado en toda la estación de Córdoba. Sus compañeros del Consorcio Provincial y sus familias les han recibido con emoción y abrazos, con globos preparados por los más pequeños. Salvador, José Gregorio y Antonio no van a olvidar esta experiencia que les ha llevado a la tragedia más dura en la que han tenido que actuar.

Su ejemplo, tampoco se olvidará. “Es una lección de vida, de valores, para nosotros”. Y en la memoria, no olvidan al pueblo turco. “Se han volcado con nosotros, nos han arropado, nos han cuidado”. La solidaridad que se abre paso siempre en mitad de la tragedia.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!