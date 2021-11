El Gobierno encarga la obra para desatascar la estación de bombeo de Navallana

En 1996, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir construyó una estación de bombeo en el embalse de San Rafael de Navallana con el objetivo de que esta presa pudiera alimentarse directamente del río Guadalquivir en caso de sequía. En total, el sistema permite un bombeo de unos 10 metros cúbicos por segundo, suficiente como para no retirar excesivo caudal del río grande de Andalucía y permitir el llenado de un embalse que es clave para mantener el suministro de agua en Córdoba capital. Pero la falta de lluvia de los últimos años ha atascado el sistema, por lo que hay que repararlo.

Este viernes, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la contratación de la obra para desatascar esta estación de bombeo. Los trabajos han sido adjudicados a las empresas Magtel Operaciones, Demoliciones Cordoba y Promarq-01 Market, S.L, por un importe de 350.000 euros. Con ese dinero, y en un plazo de tres meses, tienen que retirar todo el lodo, limo y basura que se ha acumulado en esta estación que lleva, prácticamente, ocho años sin utilizarse, según reconoce el organismo que regula la cuenca del Guadalquivir.

Desde que entró en explotación la estación de bombeo ha sido necesario proceder a la limpieza, en dos ocasiones, de la zona del cuenco de alimentación y de las cántaras del bombeo, debido a los aterramientos producidos en grandes avenidas del río Guadalmellato (principalmente con gravas y arenas) la última vez en el año 2013, no habiendo sido necesario hasta el momento, limpiar el canal de alimentación, señaló en su día la Confederación.

La obra que se proyecta prevé limpiar todos los aterramientos existentes en un tramo del canal de alimentación de la estación de bombeo, que tiene una longitud aproximada de 1,7 kilómetros, según señala el organismo.

Por otra parte, esta estación de bombeo también posee una "minicentral" de cinco megawatios que permite, a la vez que impulsa el agua, recuperar la energía que necesita para bombearla desde el Guadalquivir. Así, además, se consigue una especie de autoconsumo que evita que la factura de la luz se dispare.

