El Gobierno concluye el anteproyecto para la reforma de toda la autovía A-4 a su paso por Córdoba

El Gobierno acaba de informar de que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha aprobado provisionalmente el anteproyecto para la reforma de todo el tramo de la Autovía del Sur (A-4) a su paso por la provincia de Córdoba. En concreto, el Ejecutivo señala que el proyecto nace del kilómetro 347 en el límite con la provincia de Jaén y llegará hasta el 435 ya en Sevilla.

El proyecto es una larga reivindicación en la provincia de Córdoba. Ya cuando se construyó la autovía a principios de los años noventa se señaló que la rapidez con la que se diseñó había dejado tramos muy peligrosos en Córdoba, como la Cuesta del Espino o algunas curvas en la Cuesta de los Visos. Estos puntos están limitados en velocidad y han sido tradicionalmente considerados como zonas peligrosos por su alta concentración de accidentes de tráfico.

De momento, se desconoce la propuesta de trazado y reforma planteada por el Ministerio, pero sí que se ha estimado un millonario presupuesto de inversión: 476,3 millones de euros. “Próximamente, dicho anteproyecto se someterá a información pública en el Boletín Oficial del Estado”, ha informado el Ejecutivo a través de una nota de prensa.

Los trabajos propuestos en el anteproyecto se localizan a lo largo de todo el tramo de la A-4 ubicado en la provincia de Córdoba; el cual discurre de este a oeste por los términos municipales de Villa del Río, Montoro, Pedro Abad, El Carpio, Villafranca de Córdoba, Córdoba, La Victoria y La Carlota. En total, el trazado tiene una longitud de 88,1 kilómetros.

En el comunicado, el Gobierno señala que el anteproyecto contempla actuaciones de “mejora de trazado y remodelación de enlaces y accesos con el objeto de mejorar la seguridad vial y la comodidad de los usuarios, incluyendo además nuevas vías de servicio y reposición de caminos agrícolas. Asimismo, se busca la integración ambiental del tramo reduciendo las afecciones acústicas mediante la instalación de pantallas antirruido y la aplicación de pavimentos fonoabsorbentes”.

Por otro lado, también se han proyectado nuevas estructuras sobre los ríos Guadalquivir y Guadajoz y se llevarán a cabo obras de adaptación para el mantenimiento y conservación de la autovía tales como la mejora del drenaje transversal y longitudinal, de la señalización o del balizamiento

