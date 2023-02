El gato flamenco cordobés que enamora a Tik Tok

El actor cordobés Rafa Blanes colgó el pasado fin de semana en Instagram un story de apenas 20 segundos con su gato Rigby. No era la primera vez que contaba en la red social las cosas curiosas que hacen sus michis, y el vídeo que subió el pasado sábado recibió cientos de me gustas y comentarios de inmediato por lo inusual del contenido: Rigby se marcaba un zapateo flamenco sobre la mesa del salón al ritmo que le cantaba su dueño.

Rafa Blanes: "Cuando tengo que ir a Madrid a hacer un casting me siento un poco Alfredo Landa"

Un día después, el domingo, el actor decidió subir el mismo vídeo a la red social Tik Tok. Lo hizo antes de acostarse. Cuando se despertó, Rigby y su baile se habían hecho virales. Hoy, 48 horas después: El gato flamenco de Rafael Blanes acumula más de 5 millones de reproducciones, más de 700.000 me gusta y más de 7.000 comentarios.

Se podría decir que el gato de Blanes está a punto de romper internet, uniéndose a la larga lista de gatetes que se han hecho virales en la red, junto al meme del gato en la mesa al que le grita una mujer, el gato que toca el teclado o el gato llorando.

El actor, mientras tanto, se lo toma con mucho humor, sorprendido de la repercusión mediática y, al mismo tiempo, aprovechando para lanzar un reclamo: Ibai Llanos, Rafa Blanes y su gatete te esperan.

Cuentas de instagram con 4 millones de seguidores pidiéndome permiso (se agradece) para subir el vídeo mañana. De esta consigo que @IbaiLlanos me entreviste 😂😂

