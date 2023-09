Sin fecha para el seguro obligatorio y otras dudas de la Ley de Bienestar Animal que se aplica desde este viernes

La nueva Ley de Bienestar Animal, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, entra en vigor este viernes 29 de septiembre, pero no todas sus medidas se aplicarán desde entonces, puesto que necesitan un decreto que las desarrolle. Y esto, al menos hasta que no haya nuevo Gobierno central, no será posible. Entre dichas medidas se encuentra el seguro obligatorio para todos los perros, que aún no cuenta con un decreto que establezca los detalles de esta norma para su aplicación.

Cientes de veterinarios están mostrando sus dudas a estos sobre cómo les afectará la nueva ley y hay quien, como Valentín Fernández, de Veterinaria Alfaros, ha optado por divulgar las respuestas a esas dudas. “El tema del seguro o si van a poder seguir teniendo su mascota, son las consultas que más nos llegan”, dice a este periódico. Pero, de otros asuntos como la esterilización obligatoria de gatos o del curso que los dueños de perros deben hacer, “la gente no sabe nada”.

Ante la gran cantidad de preguntas que reciben en la clínica veterinaria por parte sus clientes referente a la Ley de Bienestar Animal que es efectiva a partir del próximo viernes, muestran en sus redes sociales “los cambios más importantes que traerá y cuáles serán efectivos desde el 29 y cuáles no”, para solventar dudas.

Así -explican-, habrá que comunicar la pérdida o sustracción del animal en un plazo máximo de 48 horas y está prohibido dejar al animal sin supervisión durante un plazo superior a tres días, siendo de no más de 24 horas en el caso de los perros.

Curso de formación y seguro, aún no

Todos los propietarios de perros deberán hacer un curso de formación, que será gratuito y probablemente se realizará online. “De momento no hay que hacerlo, ya que deben sacar un decreto que lo desarrolle”, apuntan.

Igualmente, “el seguro de responsabilidad civil será obligatorio solo para perros y de momento no hay que tenerlo hasta que salga el decreto que lo desarrolle”. Eso sí, sigue siendo obligatorio para perros potencialmente peligrosos como hasta ahora.

Otra novedad es que hay que poner los medios necesarios para que nuestros animales no se reproduzcan, sólo los criadores autorizados podrán criar. En el caso de los gatos será obligatoria la esterilización quirúrgica antes de los seis meses.

Otros animales de compañía

Además de perros, gatos y hurones, se podrán tener como animales de compañía, animales de producción (vacas, cabras, ovejas...) que se tengan sin fin productivo y que se inscriban en un registro; también animales de especies silvestres que aparezcan en el listado positivo (que de momento no está publicado) y las aves de cetrería y animales de acuariofilia

“En cuanto a los animales exóticos, de momento no hay lista de los que se pueden tener”. Esa lista también saldrá más adelante y lo normal es que prohíba las nuevas adquisiciones de esas mascotas, pero no habrá que entregar los animales que se posean. De momento sólo está prohibido tener animales que se incluían en la anterior ley (animales venenosos o con mordedura peligrosa para las personas, reptiles que de adultos pesen más de 2 Kg, excepto en el caso de las tortugas; mamíferos salvajes de más de 5 Kg y primates).

Una vez se desarrolle este punto, sólo se podrán adquirir de manera legal animales de centros de control animal, protectoras y criadores autorizados.

Ante cualquier duda, piden que los dueños de mascotas consulten con su veterinario.