La empresa alemana B-Bus vuelve a demandar otros 500 conductores de autocar en Córdoba

La empresa alemana B-Bus Gruppe quiere más conductores de autocar formados en Córdoba. Concretamente, busca otros 500 choferes a los que le pagaría que se sacasen el carnet, un curso de alemán y tres meses de alojamiento con el objetivo es incorporarlos lo antes posible al mercado de trabajo.

La oferta no es nueva, ya que la misma compañía ya buscó en Córdoba conductores hace algo más de dos años. Al igual que entonces, B-Bus Gruppe se ha puesto en contacto con una autoescuela de Cabra, la autoescuela Acción, cuyo propietario José Joaquín Caballero, ha explicado que sigue habiendo demanda para este empleo en el país teutón. "Como ya contactaron y vieron que fue bien, me han vuelto a pedir que busque a otros 500 conductores", señala Caballero.

Al igual que entonces, B-Bus Gruppe busca trabajadores de entre 24 y 45 años a los que formará Autoescuela Acción en Cabra como conductores de autocar. De allí se marcharán a Alemania con un contrato de trabajo. Una vez en el país centroeuropeo, la compañía pagará al trabajador los tres primeros meses de alojamiento.

Además, las condiciones laborales han mejorado respeto a la oferta de 2019. Ahora, se ofrece un contrato de trabajo con una jornada laboral de 38 horas a 1.800 euros netos al mes, horas extraordinaria aparte. La compañía ofrece además un complemento de entre 100 y 300 euros al mes a los conductores que estén casados y, si tienen hijos, también tendrán otro complemento de otros 219 euros al mes por cada vástago.

Las personas interesadas pueden contactar con la autoescuela Acción a través de email o teléfono. La web de la compañía es https://autoescuela-cordoba.es

