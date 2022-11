A Desalambrar logra la recaudación para pagar la multa por denunciar el cierre de un camino público y reparar sus coches vandalizados

La plataforma A Desalambrar -que trabaja desde hace más de dos décadas por la defensa de los caminos públicos y vías pecuarias de Córdoba y su patrimonio natural e histórico-, ha conseguido recaudar mediante un crowdfunding los cerca de 5.000 euros que debían pagar por la multa impuesta en un juicio por denunciar el cierre del camino público de El Bañuelo, así como para reparar cuatro vehículos de sus integrantes que fueron vandalizados.

Por un lado, la sección 2ª de la Audiencia Provincial de Córdoba revocó la absolución en primera instancia de Manuel Trujillo, activista integrante de la plataforma A Desalambrar que fue juzgado por cortar unos alambres de espino como “gesto simbólico” contra el cierre del camino público de El Bañuelo. Tras el recurso interpuesto por la propiedad de la finca que cruza dicho camino, la Audiencia condenó a Trujillo “como autor de un delito leve de daños” y le impuso una multa de un mes con cuota diaria de diez euros y a indemnizar al propietario de la finca que puso la valla cerrando el tránsito por el camino con 221,36 euros.

De otro lado, en octubre, A Desalambrar había organizado una de sus rutas reivindicativas por la barriada periférica de Santa María de Trassierra. Al finalizar la misma, hallaron cuatro de sus vehículos vandalizados, con las ruedas pinchadas, además de inscripciones rayadas donde se podía leer la palabra 'Vox' e intermitentes rotos.

Al tener que hacer frente al abono de todo ello, A Desalambrar lanzó un crowdfundig el pasado mes, donde ha recibido la donación solidaria tanto de personas como asociaciones y colectivos que han logrado alcanzar el montante total que debían pagar, tanto por la multa del juicio del cierre de El Bañuelo como por la reparación de los cuatro vehículos vandalizados.

Desde la plataforma han querido agradecer la solidaridad de los quienes han realizado sus donaciones: “Estamos muy satisfechos por el apoyo de los cordobeses, nos sentimos respaldados. Sentimos que nos están apoyando en estos momentos tan difíciles, sobre todo cuando tienes que enfrentarte a un juicio”, por denunciar el cierre de un camino público incluido en el Inventario Municipal.

A Desalambrar ha culpado al Ayuntamiento de la capital de “dejación de funciones” por no actuar ante el cierre de caminos públicos como el de El Bañuelo, hechos que lleva denunciando la plataforma años y que le ha costado ir a juicio y ser multados, al no haber actuado el Consistorio para deslindar ese sendero público.

Y recuerdan que en la sentencia, el juez “resalta que no es A Desalambrar quien tiene que estar peleando contra los propietarios que cierran los caminos sino que la culpa de que estén cerrados, y quien debe abrirlos, es el Ayuntamiento”.

Por su parte, el Consistorio argumentaba a mediados de octubre que ya ha realizado algunas tareas previas a iniciar un expediente para “intentar deslindar” el camino público de El Bañuelo. Ya se han llevado a cabo tareas para determinar los titulares registrales y catastrales. Junto a ello, el próximo paso será el de iniciar “un expediente de investigación” sobre la anchura del camino de El Bañuelo. “Es la fase previa a intentar realizar un deslinde”.

