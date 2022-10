El Ayuntamiento realiza tareas previas para “intentar deslindar” el camino de El Bañuelo

El Ayuntamiento de Córdoba ha realizado algunas tareas previas a iniciar un expediente para “intentar deslindar” el camino público de El Bañuelo, incluido con el número 27 en el Inventario Municipal y que ha sido objeto de distintas protestas y dos juicios por el cierre al tránsito instalado por la propiedad de la finca que atraviesa este sendero público.

Según han asegurado fuentes municipales a este periódico, desde el Consistorio se han llevado a cabo ya tareas para determinar los titulares registrales y catastrales. Junto a ello, el próximo paso será el de iniciar “un expediente de investigación” sobre la anchura del camino de El Bañuelo. “Es la fase previa a intentar realizar un deslinde”.

Ese objetivo sería el fin para cumplir la moción que aprobó por unanimidad el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba en mayo de 2022 y que incluía el compromiso de abrir un expediente para deslindar los caminos públicos, empezando por el de El Bañuelo.

Estas tareas se llevan a cabo con la participación de varias delegaciones municipales, con Urbanismo, Medio Ambiente y Patrimonio, como ámbitos fundamentales. Desde Urbanismo, ya se constató que el cierre al tránsito del camino por parte de la propiedad de la finca que lo atraviesa se hizo sin licencia. Con ello, se abrió un expediente para “restablecer la legalidad urbanística”, por el que se podrá solicitar la autorización no pedida en su momento y, a la vez, se ha abierto un expediente sancionador para comprobar si ha habido usurpación del camino público.

Desde Medio Ambiente se creó la Comisión de Caminos, una comisión técnica con distintas delegaciones municipales para abordar cómo actuar con los caminos públicos municipales y dar cumplimiento a la moción aprobada, aseguran las fuentes consultadas.

Ahora, con los datos del registro, el catastro y las medidas de la anchura del camino de El Bañuelo, se tratará de aunar las investigaciones documentales con la realidad física del sendero, “con la posibilidad de que las personas afectadas puedan recurrir”, advierten.

En 2020, el Ayuntamiento delimitó las competencias de las distintas delegaciones que abordan los caminos públicos, desde el mantenimiento que corresponde a Infraestructuras, al ámbito histórico del Inventario Municipal que corresponde a Patrimonio, y la delimitación exacta de los caminos y disciplina urbanística a cargo de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU).

Fuentes municipales valoran “el camino iniciado para valorar la situación y los problemas que se pueden dar” para deslindar el camino público de El Bañuelo y otros en situación similar.

En julio pasado, la plataforma A Desalambrar, que entre otras cuestiones trabaja desde hace dos décadas por la conservación de los caminos públicos y vía pecuarias de Córdoba, reclamaba al Ayuntamiento que recuperara ya el camino de El Bañuelo, después de constatar que la propiedad de la finca por la que atraviesa este sendero realizó sin autorización las obras para cerrarlo al libre tránsito y que la Policía Local interpuso una denuncia por esta infracción. La Plataforma lleva años denunciando el cierre de este camino público, con dos cancelas en dos momentos distintos, sin licencia e impidiendo el paso libre. Este caso ha acabado ya por dos veces en el juzgado, con dos sentencias a favor de la propiedad y solicitando al Ayuntamiento el deslinde del camino para poder dirimir sin ninguna duda entre la propiedad de la finca y colectivos ciudadanos el paso libre por este camino público municipal.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!