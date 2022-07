Dos cancelas, dos denuncias y dos juicios: historia del cierre de un camino público

En la primavera de 2021, la Plataforma A Desalambrar -con dos décadas de trayectoria en la defensa de los caminos públicos y vías pecuarias de Córdoba-, denunció con una marcha el cierre del camino público de El Bañuelo, que data del siglo XV y está incluido en el Inventario de Caminos Públicos de Córdoba. La propiedad de la finca siempre había permitido el paso por este sendero hasta que cambió de dueño e instaló una cancela con candado que impedía el tránsito. Desde entonces hasta ahora, en la historia del cierre de este camino público se han sucedido dos vallas que lo han cerrado, dos denuncias por estos hechos y dos juicios. Y, a día de hoy, el paso sigue cortado.

En aquella primera ocasión, en abril de 2021, una marcha reivindicativa exigía ya la apertura del camino, tanto a la propiedad como al Ayuntamiento de Córdoba como administración responsable. Precisamente, el camino de El Bañuelo aparece recogido en el Inventario Municipal con el número 27 y es copia del anterior inventario que data de 1884 donde también aparece el camino con la siguiente referencia: “El que partiendo del anteriormente descrito en la fuente del lagar de la Victoria y atravesando tierras del de Piquín y hazas del Peñoncillo, pasa por la puerta del lagar del Bañuelo y su aguadero y continúa por el lagar de San Llorente hasta reunirse en tierras del de la Correa con el que se dirige a Trassierra por la fuente del Arco”. Asimismo, aparece en toda la cartografía de la época, además de haber referencias a este camino, que era el principal para ir de Córdoba a Trassierra, desde el siglo XV.

Un mes antes, puestos los hechos en conocimiento de la Policía Local de Córdoba, esta formuló una denuncia en marzo de 2021, tal y como recoge el expediente abierto por la Gerencia Municipal de Urbanismo sobre este asunto, en el que ha constatado que las obras para instalar el cierre del camino público se realizaron sin licencia, como avanzó esta semana Cordópolis.

En aquella marcha reivindicativa de la primavera de 2021 para exigir la apertura del camino, uno de los activistas integrantes de la plataforma A Desalambrar de Córdoba, Manuel Trujillo, cortó un alambre de espino como “gesto simbólico” contra el cierre del sendero público. La propiedad de la finca que instaló la cancela y la valla lo llevó a juicio, del que fue absuelto el pasado mes de mayo al considerar la jueza que su intención al cortar la alambrada “no era la de causar un perjuicio patrimonial”, sino que su comportamiento “iba dirigido a conminar” al propietario de la finca que cierra el paso por el camino público “a retirar las vallas y candados que impedían el libre acceso” por el camino de El Bañuelo, según el fallo de la sentencia.

Poco antes de ese juicio, en abril de 2022, de nuevo integrantes de A Desalambrar alertaron de que el propietario de la finca por la que atraviesa el camino había instalado una nueva valla cerrada con una cadena y candado. En esta ocasión, la Guardia Civil acompañaba a la marcha reivindicativa por el Día de las Vía Pecuarias y los Caminos Públicos, que pedía la apertura del sendero, y los agentes pudieron tomar nota de los hechos. Unos días después, la plataforma interponía en la Comandancia de la Guardia Civil una denuncia por este segundo cierre del camino público.

Infracción muy grave según las Ordenanzas de Caminos Públicos

Además de las denuncias, colectivos ecologistas y A Desalambrar han pedido en reiteradas ocasiones al Ayuntamiento de Córdoba que actúe en defensa de una camino que forma parte del inventario municipal de senderos públicos. Según las Ordenanzas de Usos de Caminos de Córdoba, aprobadas en el año 2010, es una infracción muy grave “la instalación de obstáculos o la realización de cualquier tipo de acto que merme la accesibilidad de forma injustificada, impida totalmente el tránsito o genere un elevado riesgo para la seguridad de personas y bienes que circulen por los caminos públicos municipales, o el acceso a fuentes, abrevaderos y alcubillas de uso público”, castigada con multa de entre 15.025,31 a 30.050,61 euros.

De momento, además de la denuncia de la Policía Local, el Ayuntamiento ha emitido dos informes desde el departamento de Medio Ambiente en los que da cuenta efectivamente de que el camino de El Bañuelo es público y un informe por parte del Servicio de Inspección Urbanística de la Oficina de Disciplina de Obras en el que constata que el cerramiento del camino se hizo sin licencia. Sin embargo, Urbanismo no entra en la legalidad o no de cerrar el tránsito de un camino público, sino que se centra en la ilegalidad de haber ejecutado las obras para cerrar el paso sin los permisos pertinentes. De hecho, su resolución es dar dos meses de plazo a la propiedad de la finca para solicitar la autorización y licencia necesaria que no pidió para ejecutar la instalación de la cancela y la valla.

Desde A Desalambrar reclaman que el Ayuntamiento actúe ya y recupere el camino de El Bañuelo puesto que ya ha constatado que no se obró con licencia y ha certificado que la valla y el cierre del sendero público se hicieron sin autorización, además de tener una denuncia de la Policía Local señalando la infracción.

Entretanto, a la espera de novedades desde Urbanismo o desde Medio Ambiente, a quien compete la preservación de los caminos públicos municipales, otro juicio espera sobre este asunto. Será en septiembre -después de posponerse la fecha inicial en julio- y se celebrará a raíz de que la Plataforma A Desalambrar denunciara ante la Guardia Civil el segundo cierre que impedía el paso por el camino público de El Bañuelo. La propiedad de la finca tendrá que responder ante el juez sobre esta nueva valla que sigue instalada y, transcurrido todo este tiempo, sigue impidiendo el libre tránsito por un camino público de la Sierra de Córdoba.