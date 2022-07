Reclaman que el Ayuntamiento recupere ya el camino de El Bañuelo que se cerró sin licencia

La plataforma A Desalambrar, que entre otras cuestiones trabaja desde hace dos décadas por la conservación de los caminos públicos y vía pecuarias de Córdoba, ha reclamado al Ayuntamiento que recupere ya el camino de El Bañuelo, después de constatar que la propiedad de la finca por la que atraviesa este sendero realizó sin autorización las obras para cerrarlo al libre tránsito y que la Policía Local interpuso una denuncia por esta infracción.

Desde A Desalambrar aplauden que “por fin la Gerencia de Urbanismo ha dictaminado que las alambradas que cierran el camino de El Bañuelo no tienen licencia. Algo que era evidente y no necesitaba esperar año y medio para que se emitiera una orden de restaurar la legalidad”. La plataforma se refiere al informe del Servicio de Inspección Urbanística de la Oficina de Disciplina de Obras -del que informó Cordópolis- en el que se detalla la inspección técnica sobre el terreno que constató el cerramiento y señalaba “actuaciones que se han llevado a cabo sin contar con el preceptivo título habilitante”, es decir, sin la licencia de Urbanismo.

No obstante, la GMU no entra en la legalidad o no de cerrar el tránsito de un camino público -que es lo que han denunciado siempre A Desalambrar, además de colectivos ecologistas y senderistas, sino que se centra en la ilegalidad de haber ejecutado las obras para cerrar el paso sin los permisos pertinentes. Ante esto, la plataforma indica que esto “se queda muy corto, ya que admite la posibilidad de la legalización de las alambradas y cancelas, cuando directamente debería haberse decretado su ilegalidad por invadir el camino público”.

En este sentido, denuncian que este proceder “entra dentro de la dejación que el Ayuntamiento lleva haciendo sobre este tema, ya que debería haber actuado con la herramienta más adecuada que tiene a su disposición: la recuperación de oficio del camino, ya que se trata de un camino que figura en el inventario municipal y debe quedar expedito. Sin embargo, en ningún momento ha tomado esta vía, que correspondería al departamento de Gestión que preside Antonio Álvarez (Cs), y que pese a reiteradas promesas, y a que en su poder están los departamentos de Medio Ambiente y Gestión, los principales responsables del tema, nada ha hecho para recuperar los caminos, o para dar una cartografía definitiva a los caminos públicos, dedicándose en su lugar a hacer promesas de levantar un centro de mountain bike que difícilmente puede tener utilidad si los caminos que pueden recorrer las bicicletas están bajo una amanaza permanente de cierre”, denuncian en un escrito al que ha tenido acceso este periódico.

La queja de A Desalambrar se extiende y recuerdan “la pretendida comisión municipal de caminos, que hace más de un año se anunció, y que iba a definir los caminos que se iban a recuperar de forma más urgente, pero nunca más se volvió a reunir”.

Personación ante Urbanismo y denuncias

Frente a lo que calificación como “inacción municipal” la plataforma A Desalambrar está emprendiendo una serie de medidas “frente a los propietarios que cierran los caminos públicos y frente al propio Ayuntamiento”. En primer lugar, la personación en el expediente urbanístico para asegurarse que en ningún momento puedan legalizarse las alambradas ni cancelas que cierran el camino de El Bañuelo.

Asimismo, están a la espera del juicio tras la denuncia penal que interpusieron contra el propietario de la finca, por la usurpación del camino público. A esto se unen las medidas emprendidas en el Juzgado de lo Civil, en este caso para pedir la definición de la titularidad pública de los caminos de la finca de Valdelashuertas, caminos 16 y 18, cerrados por la entidad bancaria BBK, puesta en los juzgados desde hace más de un año, pero que se ha encontrado con la lentitud de la justicia, ya que en un año no se ha comenzado el proceso judicial, señalan.

Con todo, A Desalambrar cree que estas acciones que han emprendido están originadas “por la falta de respuesta” de quien consideran “el verdadero responsable, el Ayuntamiento”, extendiendo la responsabilidad “a su alcalde, José María Bellido, que nunca se ha reunido con nosotros”, además de al responsable de Gestión y Medio Ambiente, Antonio Álvarez, y “a los responsables de Urbanismo, que deberían haber emitido una orden mucho más contundente contra la ilegalidad de este camino”.