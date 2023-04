Denuncian la falta de policías locales en Córdoba para afrontar la Semana Santa con seguridad

El Sindicato Independiente de la Policía Local de Córdoba (Siplco) ha denunciado públicamente la falta de efectivos durante la presente Semana Santa, que acaba de comenzar. En un comunicado, el sindicato ha relatado varias incidencias ocurridas durante el Viernes de Dolores, fruto de la falta de personal, asegura la organización.

En el escrito, el sindicato manifiesta desconocer “si es el propio equipo de gobierno del Partido Popular o la Jefatura de Policía Local de Córdoba quienes están llevando a cabo este tipo de prácticas que sitúan a los agentes de Policía Local y voluntarios de Protección Civil en situaciones de riesgo”.

Así, en primer lugar, “existe tal escasez de agentes desempeñando sus funciones en la vía pública que, además de constatar lo que pudiera ser una irresponsable planificación estratégica, sitúa a los pocos agentes que prestan servicio en una situación clara y evidente de peligrosidad”. Dicha peligrosidad implica que “se traslade a la aglomeración de personas que se encuentran en la vía pública, pues es completamente imposible que un agente de servicio, que tiene comprometida su propia seguridad, pueda salvaguardar la de cientos de personas”.

Esto está llevando a que “las patrullas de agentes de Policía Local tengan que separarse en una distancia que raya la irresponsabilidad, lo que conduce a que, ante situaciones de intervención comprometidas y dada la afluencia de personas, los agentes estén en solitario para afrontar las mismas, poniendo a los compañeros en situaciones de alto riesgo”.

Asimismo, el sindicato también ha tenido constancia de que Protección Civil y otros voluntarios, “ante la falta de agentes de Policía Local, se están llevando a cabo funciones de control de accesos a determinadas vías públicas, funciones para las que los compañeros de Protección Civil y Voluntarios no están ni capacitados ni autorizados”.

Dada esta situación, el sindicato ha anunciado que “si se produjera algún perjuicio para cualquier agente o voluntario de Protección Civil”, emprenderá las acciones legales oportunas “como responsables directos e indirectos”.

Por último, la organización ha exigido a la Subdelegación del Gobierno que adopte la medidas que estime convenientes para que la seguridad ciudadana no se vea comprometida, y que garantice “el control del espacio público ante el que son incapaces los responsables municipales”.

