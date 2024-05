Cultura ya tiene el solar para construir un nuevo edificio donde custodiar restos arqueológicos

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este viernes el decreto por el que la administración autonómica se hace con el solar de casi 7.000 metros cuadrados cedido por el Ayuntamiento de Córdoba para construir un nuevo edificio junto al Silo y ampliar así el espacio para la custodia de los restos arqueológicos de la ciudad.

En el decreto, la Junta acepta con fecha 7 de mayo la afectación por mutación demanial externa, acordada por el Ayuntamiento de Córdoba a favor de la comunidad autónoma de Andalucía del solar en Huerta de San Pedro, “con destino a la construcción del área de reserva externa del Museo Arqueológico de Córdoba” y se adscribe a la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte.

Esta la solución de Cultura al no quedar espacio en el gran Silo de Córdoba que funciona como almacén de piezas del Museo Arqueológico. Se trataría de construir un nuevo almacén, más moderno, en el solar cedido por el Ayuntamiento de Córdoba y se plantea la idea de poner en valor la enorme cantidad de piezas arqueológicas que, ahora mismo, no son contempladas por nadie que no disponga de autorización para entrar en el Silo.

Hace ya dos años, en un informe firmado entonces por la directora general de Museos de la Junta y remitido al Ayuntamiento, el gobierno andaluz reconocía que el Silo lleva años “al límite de su capacidad” en “un edificio que además no reúne las características idóneas para la conservación de piezas arqueológicas” ya que inicialmente fue concebido como almacén de grano. “Urge buscar una solución que permita dotar al Museo de una nueva infraestructura con carácter de área de reserva, que permita unas condiciones óptimas de conservación del patrimonio arqueológico de Córdoba y su provincia”.

“Esta infraestructura daría respuesta a las actuales necesidades de un museo del siglo XXI, que concibe sus áreas de reserva de un modo nuevo que, lejos de considerarse lugares secundarios, pasan a convertirse en centros neurálgicos de la institución museística: en ellas se reciben materiales y se atiende a los investigadores, se gestiona la documentación sobre las colecciones y también su préstamo para exposiciones temporales de otras instituciones y para el propio museo. Esta iniciativa permitiría que Córdoba ingresara en el reducido grupo de museos que cuentan con áreas de reserva externa con estas características”, argumentaba la directora general.

La propuesta de la Junta de Andalucía pasaba por levantar un edificio de unos 4.000 metros cuadrados de una sola planta. Se calculó una inversión de 6,2 millones de euros, con los que financiar los trabajos previos, los honorarios de los técnicos y también el coste de las propias obras. La Junta, de hecho, incluyó en su día el proyecto en el programa Feder que concluye en el 2027.

Y para ello se pidió la parcela del Ayuntamiento de Huerta de San Pedro, un solar de casi 7.000 metros cuadrados de superficie y que urbanísticamente estaba calificado como dotacional.