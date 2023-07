Córdoba tuvo el alquiler de vivienda más barato entre las provincias andaluzas en el primer semestre del año

Según el informe semestral de precios de alquiler de pisos.com, el piso tipo de alquiler en Córdoba capital registró una bajada de -1,57%, lo que supone que fue la segunda provincia andaluza en la que descendió en los primeros seis meses del año, solo superada por Jaén. Además, Córdoba provincia, tuvo el precio más barato de todas las provincias andaluzas en este semestre, con con 4,39 euros por metro cuadrado.

En el conjunto de Andalucía se registró en junio de 2023 un precio de 8,04 euros por metro cuadrado, lo que supuso una variación semestral del 4,96%. Respecto a junio de 2022, creció un 6,35%. Mensualmente, se revalorizó un 0,37%. Trimestralmente, creció un 2,68%.

Andalucía estuvo a la misma distancia de la región más cara, Baleares (16,32 €/m²), que de la más barata, La Rioja (4,79 €/m²). Por su parte, la vivienda en alquiler en España tuvo en junio de 2023 un precio medio de 10,90 euros por metro cuadrado. Esta cifra marcó ascensos en todas las comparativas: mensual del 0,37%, trimestral del 2,73%, semestral del 3,91% e interanual del 6,65%.

Respecto a las provincias andaluzas, Cádiz (12,61%) arrojó el tercer repunte semestral más importante del país. Por su parte, Jaén (-4,41%) fue la provincia andaluza que más cayó. De un año a otro, Málaga (28,08%) registró la segunda mayor subida de España, y Almería (-8,58%) fue la séptima que más cayó del país. Con 11,51 euros por metro cuadrado en alquiler en junio de 2023, Málaga fue la cuarta provincia más cara de España. Por su parte, Córdoba, con 4,39 euros por metro cuadrado, fue la más asequible a nivel regional.

En cuanto a las capitales andaluzas, todas subieron semestralmente. Málaga (16,55%) fue la capital española que más creció frente a diciembre de 2022. Interanualmente, todas las capitales de la región andaluza crecieron. Málaga (28,12%) arrojó la subida más intensa de España. En el apartado de rentas medias, Málaga (13,93€/m²) fue la sexta más cara para los inquilinos a nivel nacional. En el otro extremo, Jaén (6,62 €/m²) marcó la cuarta renta media mensual más baja de todo el país.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!