Córdoba ha perdido otros 4.300 habitantes durante el último año

Córdoba ha vuelto a perder población de manera alarmante en el último año. Según los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), basados en el padrón municipal, la provincia se ha dejado más de 4.300 habitantes durante el año pasado. El descenso es el segundo más importante de la década en términos relativos, según confirman los datos de Estadística.

La provincia se aproxima, por tanto, a una especie de invierno demográfico. Cada año que pasa la población mengua y la que queda envejece. Cada vez mueren más personas y nacen menos niños. El movimiento vegetativo, claramente negativo, no es compensado por la llegada de inmigrantes. De hecho, en ocasiones salen más cordobeses en busca de una oportunidad fuera de la provincia de los que se quedan.

De esta manera, la población cordobesa a 1 de enero de 2022 es de 772.464 personas. Es la cifra más baja de los últimos 20 años. Solo en el año 2002 había menos habitantes en la provincia cordobesa. Entonces, el padrón señalaba que en Córdoba vivían 771.000 personas, según los datos del INE.

Eso sí, se confirma la tendencia de los últimos años. Desde 2011, cuando se superaron los 805.000 habitantes, la provincia de Córdoba ha ido perdiendo población de manera notable. En esta década son más de 32.000 los vecinos en los que ha menguado la provincia. En 2021, año consolidado tras la pandemia, la provincia perdió el 0,6% de su población, la cifra relativa más alta de la última década. En 2022 ha sido el 0,56%.

Además, la población cordobesa sigue envejeciendo. Ahora, la edad media general es superior a los 44 años, la más alta de toda la serie. Hace dos años, la edad media de los cordobeses apenas llegaba a los 41 años. Hace dos décadas, estaba en 39 años. Eso sí, la edad media es diferente entre hombres y mujeres. Entre los hombres cordobeses, la edad media es de casi 43 años. Mientras, entre las cordobesas se va a los casi 46 años. El motivo está en que la esperanza de vida entre las mujeres es mucho mayor.

El 11,7% de la población empadronada en España a 1 de enero de 2022 eran extranjera, según los datos hechos públicos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que advierte de que se trata del porcentaje más alto registrado en este sentido desde 2012.

Hace 10 años, el porcentaje de extranjeros empadronados en el país era un 12,1%, una cifra que ha ido cayendo hasta alcanzar el 9,8% en 2017, la cifra más baja de la última década. Tras dicho año, el porcentaje de extranjeros en el Padrón volvió a crecer progresivamente, hasta alcanzar ese 11,7% que se ha registrado al inicio de 2022.

Esto se debe, según recoge el informe del INE recogido por Europa Press, a que el número de extranjeros empadronados en España aumentó en 102.784 durante 2021 y se situó en 5.542.932 personas a 1 de enero de 2022, la cifra más elevada desde 2013.

En general, la población empadronada en el país aumentó en 2021 en 90.313 personas, situándose a inicios del año pasado en 47.475.420 habitantes. Esta cifra, según señala el INE, supone una recuperación del descenso que se registró en 2020, el año marcado por las muertes por la pandemia del Covid-19, y fija un nuevo máximo en la serie del Padrón del INE.

