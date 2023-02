Córdoba se llenará de tunos de España y Latinoamérica en marzo

Más de 200 antiguos tunos universitarios, incluidos una treintena procedentes de diversos países de Latinoamérica, se darán cita en Córdoba los próximos 9, 10 y 11 de marzo. El objetivo es ofrecer un concierto benéfico a favor de Cáritas Diocesana de Córdoba, así como una actuación para los mayores de los centros municipales.

El presidente de Tuna España, Carlos Ignacio Espinosa Celdrán, acompañado por el administrador de Cáritas Córdoba, Javier García Mazuela, la concejala de Servicios Sociales y Mayores del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador Contador, y el vicerrector de Estudiantes y Cultura de la UCO, Israel Muñoz Gallarte han presentado este viernes en el rectorado el programa de este encuentro.

El administrador de Cáritas Córdoba ha declarado que “es verdad que Cáritas necesita del apoyo de la sociedad en los momentos que estamos de crisis. estas iniciativas son bien acogidas y se agradecen mucho”.

Por su parte, Eva Contador ha indicado que “agradecer a Tuna España que haya pensado en los mayores de Córdoba” . “A todos los que tenemos cierta edad hablar de la Tuna nos refleja una sonrisa, nuestros mayores que son personas muy activas y les gusta mucho la música, van a disfrutar este momento de una forma muy especial”, ha añadido la delegada de Servicios Sociales.

Las actividades comenzarán el jueves 9 de marzo, a las 18:00, con un homenaje a Manolete en la Plaza de Santa Marina. El viernes 10, a las 12:00, el Salón de Actos del Rectorado acogerá el concierto para los usuarios de los centros municipales de mayores. Ese mismo día, a las 17:00, se impondrá la medalla de oro de Tuna España a la Universidad de Córdoba, y posteriormente habrá una honra a la Virgen de la Asunción y al Inca Garcilaso en la Mezquita-Catedral. El sábado 11 continúan las actividades con un pasacalle por el Puente Romano a las 11:30, que culminará en el Museo Julio Romero de Torres, donde habrá otro momento de homenaje al pintor cordobés. Ya por la tarde, a las 18:30, tendrá lugar el concierto benéfico en el Gran Teatro.

Sobre la agrupación

Tuna España es una asociación sin ánimo de lucro de Antiguos Tunos Universitarios, constituida en 2010, que tiene por objetivo principal mantener viva y difundir la tradición de una institución española tan única y universal como es la tuna. Para ello realiza diferentes actividades siempre benéficas. En diciembre de 2013, Tuna España fue declarada por el Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, “Institución de interés para la Marca España”. La agrupación realizará otros encuentros en Toledo y Logroño.

Tuna Femenina

Según ha relatado el presidente de Tuna España, “de las últimas diez tunas que se han creado en España, nueve son femeninas, solamente hay solo una masculina y no es que se haya formado sino que se ha refundado”. “En España no hay ninguna tuna mixta, pero no por nada, sino porque no la fundan”, ha agregado.