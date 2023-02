Córdoba entregará el Plan del Casco Histórico dos años después de la fecha tope que dio Icomos

El Plan del Casco Histórico de Córdoba no estará listo antes de que termine el mandato, como aseguró la concejala responsable de Casco Histórico, María Luisa Gómez Calero. Es más, con toda probabilidad, el plan estará listo en 2024. Esto es, dos años después del tope que puso el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos, por sus siglas en inglés), que el pasado año esperaba los informes periódicos sobre la conservación y gestión de los sitios Patrimonio Mundial.

Córdoba cuenta con tres: La Mezquita, el yacimiento de arqueológico de Medina Azahara y el Casco Histórico. De estos tres, los dos primeros ya han presentado su plan director a los medios (el de la Mezquita se ha atascado en la Junta de Andalucía, según las últimas informaciones). Sin embargo, el del Casco Histórico va a comenzar su andadura ahora, este mismo lunes, en el que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento ha aprobado la contratación de un servicio de consultoría para su elaboración, que además está prevista que dura hasta el año 2024, según se recoge en la información facilitada por el Ayuntamiento.

El centro histórico de Córdoba es uno de los cascos antiguos más grandes de Europa. En 1994, la Unesco expandió a gran parte del casco antiguo de la ciudad el título de Patrimonio Mundial que había otorgado diez años antes a la Mezquita de Córdoba. La Unesco fijó en 2008 unas directrices por las que los monumentos declarados Patrimonio Mundial, como era el caso del Casco Histórico de Córdoba, debían contar con “un plan de gestión para conservar el valor universal del bien”.

Han pasado casi 15 años de aquello y el Ayuntamiento tendría que haber elaborado un plan director. El presidente del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos, por sus siglas en inglés), Jordi Tresserras, reprochaba en julio de 2021 al consistorio que siguiera sin impulsar el citado plan director. “No tener un plan director podría entenderse como una falta grave”, explicaba Tresserras, recordando que en 2022 había que presentar los informes periódicos sobre la conservación y gestión de los sitios Patrimonio Mundial“.

No ocurrió, aunque tampoco ha habido ni habrá sanción por parte del organismo. El pasado mes de septiembre, aprovechando la celebración en Córdoba de las jornadas del Laboratorio de Ciudades Patrimonio Mundial, impulsadas por Unesco, el delegado de Urbanismo, Salvador Fuentes, y la delegada de Casco Histórico, María Luisa Gómez Calero, mantuvieron un encuentro con la directora adjunta de Patrimonio de la Unesco, Jyoti Hosagraha, a la que presentaron los avances y la estructura del Plan de Gestión del Casco, cuya redacción, entonces dijeron, estaba a punto de adjudicarse.

La licitación de la redacción del plan había salido antes a concurso, en junio de 2022. Sin embargo, la adjudicación ha tardado nueve meses, hasta este mismo lunes. La empresa que se encargará del proyecto es la Unión Temporal de Empresas (UTE) Patrimonio Vivo. A esta parte del proyecto se han destinado 98.373 euros.

La empresa tiene un plazo de dos años, y ha aportado al pliego inicial dos mejoras: cinco personas con experiencia acreditada en servicios similares y el diseño e implementación de una base de datos geoespacial (PostgreSQL/PostGIS) accesible desde el inicio del proyecto más su documentación técnica (diagramas de ER, requisitos técnicos y manual de implementación) para el plan de Gestión sobre la base cartográfica del Catastro para una futura incorporación al SIEC municipal.

Sea como sea, el plan no llegará antes de 2024, es decir cuando el mandato esté terminado. En este sentido, la delegada de Casco Histórico, María Luisa Gómez Calero, reivindicó en mayo de 2021 en un comunicado el trabajo realizado por su delegación y el de la comisión que elabora el plan de gestión, al tiempo que aseguró: este plan “concluirá durante el actual mandato municipal”.

