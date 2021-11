Córdoba, la capital andaluza con peor incidencia de Covid

Córdoba es actualmente la capital de Andalucía con peores datos en cuanto a la incidencia de la Covid. La capital cordobesa cuenta con una tasa de 98,5 casos de coronavirus por 100.000 habitantes en las últimas dos semanas, una cifra muy superior al resto de las principales ciudades de la comunidad autónoma.

Según los últimos datos de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, todas las demás capitales de provincia de la región tienen una tasa de incicencia menor. Así, van desde los 21,7 casos por 100.000 habitantes en el caso de Cádiz capital, a los 22 casos de Granada o los 25,2 de Sevilla.

Le siguen Málaga capital con una tasa de contagio de 53,5 casos de Covid por 100.000 habitantes, mientras que Huelva tiene una incidencia de 58,4 casos.

Solo Jaén y Almería se acercan algo más al índice de incidencia de la Covid que tiene Córdoba. La capital jiennense se sitúa en 73 casos por 100.000, mientras que en el caso de la capital almeriense es de 75 casos, ambas más de veinte puntos menos que Córdoba capital.

En los últimos días, el número de casos positivos notificados en la ciudad de Córdoba ha ido en aumento. De hecho, del total de 109 casos nuevos de coronavirus comunicados en la provincia cordobesa en el último día, 94 pertenecen a la capital, superando con creces el índice de riesgo medio de contagio, establecido en 50 casos.

Con ello, el conjunto de la provincia de Córdoba se ha situado esta misma semana en riesgo medio de contagio y cuenta actualmente con una incidencia de 61 casos por 100.000, en el conjunto de la provincia.

