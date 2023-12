La construcción de la Variante Oeste, cada vez más lejos

La Variante Oeste de Córdoba no se construirá en 2024. Tampoco en 2026. Y es muy optimista que sus obras podrían comenzar antes de 2027. Es algo que no va a ocurrir por dos razones fundamentales: el Gobierno y la Junta de Andalucía no se ponen de acuerdo, y el proyecto de obra que se redactó caducó en el año 2015, cuando se decidió no llevarlo a cabo.

La obra es altamente demandada por el Ayuntamiento. La construcción de estos 2,3 kilómetros de carretera enlazarían directamente el centro logístico de El Higuerón con las autovías del Sur y de Málaga (A-45), sin necesidad de dar rodeos por la ciudad. Actualmente, las escasas mercancías que llegan a esta zona tienen que salir en camión por la carretera de Palma del Río (A-431) hacia la Ronda Oeste. Antes, tienen que atravesar una zona (Las Palmeras, Miralbaida) habitada y regulada por semáforos. Hay otra alternativa: atravesar por una carretera en muy mal estado que cruza el Parque Joyero.

Pero a pesar de la demanda, de que el Pleno del Ayuntamiento ha pedido la obra en reiteradas ocasiones, en que la Junta de Andalucía también la ha reclamado y los diputados y senadores del PP no paran de preguntar al Ejecutivo, de momento no hay nada. En una reciente respuesta parlamentaria a la senadora del PP Cristina Casanueva, el Ministerio de Fomento asegura que “es plenamente consciente de que es necesario relanzar el proyecto de la Variante Oeste de Córdoba” y que “mantiene” su compromiso. Pero, asegura, no se ha avanzado en la “actualización del convenio” para desarrollar las obras logrando “un compromiso por parte de todas las administraciones implicadas”.

Ese convenio tiene que ser firmado por el Gobierno y la Junta de Andalucía por una razón: la Variante Oeste conecta la Autovía de Málaga con una carretera que es de titularidad autonómica, la A-431, por lo que el Ejecutivo andaluz tiene que financiar, al menos, los enlaces. En marzo de este año, el por entonces secretario de Estado de Infraestructuras del Gobierno de España, Xavier Flores, aseguró en el Congreso al diputado del PP Andrés Lorite que entre sus planes estaba convocar a la Junta a una reunión. Pero la cita no se ha producido, al menos públicamente.

Por eso, es improbable que los próximos Presupuestos Generales del Estado puedan disponer de una gran partida para este proyecto. Sin acuerdo con la Junta de Andalucía el Gobierno asegura que no iniciará los trámites para “actualizar el proyecto” de obra. Es decir, si no se firma el convenio no se encargará la redacción de un nuevo proyecto. Y este es un trámite necesario a la vez que muy lento.

Por tanto, sin convenio no se podrá disponer de un proyecto en cuya tramitación se suelen ir, al menos, dos años. Tras esos trámites llegaría el turno del proceso de contratación de la obra y de su posterior ejecución. De esta manera, el proyecto de la Variante Oeste no arrancaría como muy pronto hasta el año 2027, en el mejor de los casos. Y su puesta en servicio no llegaría antes del año siguiente.

El anterior convenio entre la Junta y el Gobierno para ejecutar esta obra se firmó en el año 2006. Gracias a él se pudo ejecutar la obra de construcción del puente de Ibn Firnás, la primera de las dos fases de la Variante Oeste. Este tramo se inauguró en enero de 2011, cinco años después de la firma. El Gobierno, entonces, optó por congelar la construcción de la segunda fase de la carretera. En 2015 caducó el proyecto y a día de hoy aún no se ha retomado de forma oficial.