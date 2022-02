Construalia y las promotoras negocian cómo continuar con las seis grandes obras paradas

Negociaciones contrarreloj para evitar la que podría ser una de las grandes quiebras de los últimos años en la ciudad de Córdoba. La constructora Construalia está negociando con las promotoras de las obras de vivienda nueva ahora mismo paradas para ver cómo poder solventar la situación actual, además de salvar la deuda generada con los proveedores y con los contratistas.

Más de 600 viviendas, 55 empresas y unos 200 trabajadores están afectados por el parón de la empresa Construalia, cuyos problemas de tesorería la han llevado a paralizar varias de las obras de promoción que está llevando a cabo en la ciudad, dejando en el aire el cobro de cientos de miles de euros a varias subcontratas de la ciudad. Entre las promotoras afectadas, nombres importantes como Neinor Homes, Monthisa y Habitat, así como Vimpyca, especializada en vivienda de protección oficial. El número de promociones paralizadas conocido hasta el momento es de seis, que se reparten por toda la ciudad, de Poniente al Tablero, pasando por Levante.

Según ha podido saber este periódico, y ha confirmado también este viernes Construcor en una nota de prensa, las negociaciones se mantienen abiertas. Sobre la mesa está el pago del dinero que deben recibir las subcontratas para poder continuar con los trabajos y que no se rompa la cadena. El objetivo de las promotoras es ese, que los trabajos se reanuden lo antes posible para poder entregar las viviendas en tiempo y forma. Solo así se garantizan la liquidez final con la que afrontar todos sus pagos.

La negociación está en saber qué cantidades exactas se deben y en algunos puntos, según ha podido saber este periódico, se están planteando quitas con los proveedores y subcontratas. El objetivo pasaría por evitar el preconcurso de acreedores, una situación que paralizaría todas las obras durante meses y que dejaría sin cobrar a todas las subcontratas. Es el escenario que se quiere evitar, aunque como es lógico muchas de las subcontratas quieren cobrar el dinero que se le debe de manera íntegra. Estas empresas también afrontan pagos de nóminas y créditos solicitados para capear la situación.

Las obras seguirán paradas hasta la próxima semana al menos. Construalia mantiene negociaciones promoción a promoción, ya que no todos los casos son iguales. En algunos casos, unas promotoras optan directamente por rescindir el contrato y continuar con otra constructora. En otras se mantienen abiertos a la negociación. Los próximos días serán clave para determinar finalmente qué acuerdo, o no, se acaba alcanzando.

