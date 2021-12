La calle se calienta antes de la Navidad

Agricultores y ganaderos cansados de trabajar incluso por debajo del margen de la rentabilidad. Sanitarios agotados. Trabajadores del comercio que ven cómo pierden poder adquisitivo. Limpiadoras en lucha por un convenio digno. E incluso alumnos de un grado de Emergencias que se imparte en Córdoba y que se van a quedar en blanco por falta de profesores. O los conductores de autobuses municipales de Aucorsa. Y todos sin la espada de Damocles que suponía el paro patronal en el transporte por carretera, desconvocado a última hora del viernes y que amagaba con provocar un colapso a las puertas de la Navidad.

La calle afronta las navidades más movilizada que en los últimos años, con protestas y huelgas convocadas para mostrar un descontento que tiene varios puntos en común: el alza de los precios vinculada a la subida del coste de la energía y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

Para la próxima semana en la provincia de Córdoba hay convocadas dos grandes movilizaciones. El martes, los agricultores y ganaderos se echarán a la carretera en una tractorada que saldrá desde el recinto ferial de El Arenal, en Córdoba capital. Los productores agrarios reclaman una batería de medidas, pero la fundamental es que se paguen unos precios justos por sus productos. También reclaman otra Política Agraria Común (PAC) diferente a la que se ha negociado en Bruselas y una flexibilidad en la contratación laboral. A finales de 2019 y principios de 2020, justo antes de la pandemia, las movilizaciones agrarias lograron cierto grado de consenso. En ellas participaron todas las organizaciones agrarias e incluso en su mayoría lograron un alto respaldo ciudadano, algo que pretenden emular a partir de ahora.

Además, para este lunes está prevista en Castilla y León una reunión clave para otro sector productor en Córdoba, el de la leche. La plataforma de productores de leche se reúne a nivel estatal para convocar un más que probable paro de entregas. El sector demanda que el precio por litro de leche sea, al menos, rentable y que no se venda como hasta ahora, en el que muchos ganaderos incluso pierden dinero. Así, reclaman una huelga de entregas que pueda desabastecer de leche a los supermercados del país. Eso sí, esta propuesta no cuenta con el respaldo unánime del sector y hay organizaciones agrarias que prefieren la movilización al desabastecimiento.

La segunda gran protesta de la semana será este mismo martes. Convocada por CCOO y por IU, la protesta es sanitaria. Partirá del Sector Sur, del ambulatorio de la zona, a las 11:00 de la mañana y recorrerá la ciudad hasta finalizar a las puertas de la Delegación de Salud. Coincidirá, por tanto, con la marcha agraria. Esta manifestación reclama a la Junta más inversión en sanidad. Así, denunciará el despido en octubre de 8.000 sanitarios en Andalucía (unos 800 en Córdoba) y que ahora no se encuentren enfermeros para garantizar las sustituciones durante las navidades. De hecho, la Junta ya ha anunciado que los centros de salud de la provincia estarán cerrados durante las tardes de estas navidades, en pleno repunte de la sexta ola de coronavirus.

Otro sector importante sobre el que sobrevuela la huelga es el del comercio, que da empleo en la provincia de Córdoba a 45.000 personas. CCOO y UGT ya han anunciado que si las negociaciones siguen atascadas esta semana se convocará una huelga en uno de los periodos más delicados para el sector, las navidades. Los sindicatos aseguran que la patronal se niega a pactar un nuevo convenio con mejoras salariales cuando más está apretando la inflación, más poder adquisitivo están perdiendo los trabajadores y más han sufrido, además, durante lo peor de la pandemia.

El sector de la limpieza también emplea a miles de mujeres en la provincia. Desde hace meses, los sindicatos tratan de aprobar con la patronal un nuevo convenio, que permita que al menos las limpiadoras cobren el salario mínimo interprofesional. Pero la negociación se ha vuelto a encallar por una propuesta de la patronal para retirar el complemento de antigüedad. Ante ello, UGT también se plantea la convocatoria de una huelga indefinida.

Los que sí que están llamados a secundar un paro parcial de tres días son los trabajadores de Aucorsa, la empresa municipal de autobuses de Córdoba. Los empleados reclaman un nuevo convenio, ya que el actual está caducado desde finales de 2019, y mejores condiciones laborales. Así, se han convocado tres días de paros para el 3, el 4 y el 5 de enero, entre las 11:00 y las 20:00. La propuesta de paros salió adelante con el 93% del apoyo de la plantilla en una votación, por lo que se espera que el paro sea total durante esos días y a esas horas.

También se han convocado otras protestas en la ciudad, como las de los alumnos del Grado de Emergencias del instituto Galileo Galilei, que no pueden culminar sus estudios por la falta de profesores. Sus profesores son bomberos que no pueden dar clases ya que no se les concede el permiso por parte del Ayuntamiento, la Diputación y la Junta. Los alumnos trasladarán este lunes y martes sus clases al Ayuntamiento.