CCOO y UGT amagan también con otra huelga en el comercio

El Sindicato de Servicios de CCOO y la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT de Córdoba anuncian que llevarán a cabo nuevas movilizaciones e incluso no descartan convocar una huelga en el sector del comercio de Córdoba "si la patronal se mantiene en sus posturas cicateras en la negociación del convenio colectivo del sector", según han informado a través de una nota de prensa conjunta.

Ambos sindicatos, que ya salieron a la calle el pasado miércoles para mostrar su rechazo a la ampliación de las aperturas en domingo y festivos, reconocen que tras la reunión de este viernes no ha habido acercamiento entre las propuestas de la patronal y de los sindicatos que chocan, fundamentalmente, en cuestiones como la conciliación y la subida salarial.

En Córdoba, el comercio da empleo a unas 40.000 personas, "de ahí la importancia de llegar a un acuerdo que impulse el avance del sector y del empleo, y sobre todo, que avance en derechos para los trabajadores y trabajadoras, especialmente, en materia de conciliación, planes de igualdad, horas extra, etc", señalan los sindicatos.

La representación de los trabajadores y trabajadoras recuerda que el personal del comercio ha sido esencial durante la etapa más dura de la pandemia, en especial, el de alimentación, y en el caso del textil y el calzado se ha registrado un importante incremento de la venta online (30%), por lo que no hay justificación para la congelación salarial que pretende la patronal.

Así, UGT y CCOO hacen hincapié en que el sacrificio de los trabajadores y trabajadoras "merece ahora su justa recompensa en forma de una subida salarial responsable, que permita mantener el poder adquisitivo de las plantillas y avanzar hacia la modernización del sector de forma equilibrada".

CCOO y UGT advierten que no van a firmar "un convenio recesivo que solo recoge propuestas basadas en la eliminación de derechos y en la precarización de las condiciones laborales. De esta forma, si la patronal insiste en sus propuestas, los sindicatos retomarán la movilización sin descartar una convocatoria de huelga en plena campaña navideña".

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!