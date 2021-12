Los trabajadores de Aucorsa, llamados a secundar paros entre el 3 y el 5 de enero

Los trabajadores de la empresa municipal de autobuses Aucorsa están llamados a una serie de paros parciales durante la primera semana del año, según han confirmado a este periódico fuentes del comité de empresa. Los paros se han convocado para los días 3, 4 y 5 de enero, entre las 11:00 y las 20:00.

La propuesta fue iniciativa del comité de empresa y ha sido respaldada en referéndum este mismo viernes por el 93% de los trabajadores de Aucorsa que votaron. El objetivo es que la dirección de la empresa negocie el convenio colectivo, que caducó en diciembre del año 2019 y del que todavía no se tienen noticias.

El comité de empresa ya ha comunicado la protesta ante la Delegación de Empleo. Este lunes, la movilización será comunicada también a la dirección gerencia de Aucorsa, a la que se exige negociar para evitar estas protestas.

Desde el comité de empresa se critica que en Aucorsa apenas se celebran reuniones laborales y que las mismas casi nunca son concluyentes. Además, demandan que se pongan fin en forma de convenio a los dos años de negociación colectiva que se vienen llevando a cabo. "Estamos a años luz en derechos laborales de otros departamentos municipales", han denunciado desde el comité de empresa.

En los próximos días arrancarán una serie de movilizaciones paralelas. Este domingo está prevista la distribución de un manifiesto. Además, los trabajadores están llamados también a cumplir escrupulosamente su horario laboral y no hacer los llamados puentes entre turnos.

En Aucorsa hay actualmente una plantilla compuesta por un total de 397 trabajadores. Hace un año eran 412. El comité de empresa denuncia también la pérdida de empleo, aparte de, aseguran, la intención de recortes de derechos laborales.

