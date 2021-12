Los alumnos del Grado de Emergencias se irán a dar clase a la entrada del Ayuntamiento

Los alumnos y afectado de los Grados Medio y Superior en Emergencias y Protección Civil del Instituto Galileo Galilei han convocado una concentración frente al Ayuntamiento ante "el rechazo y mal trato que han recibido por parte del Gobierno Municipal y el desinterés de las instituciones educativas", según han informado a través de una nota de prensa.

Así, aseguran que "tras el desalojo sufrido por parte del alcalde, José María Bellido, de los afectados por la denegación de compatibilidad a varios bomberos para dar clases en los ciclos de grado medio en Emergencias y Protección Civil y grado superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil del instituto Galileo Galilei", estos han realizado una convocatoria ante el Ayuntamiento de Córdoba para dar las clases que no pueden recibir como protesta. Además, piden el apoyo por parte de la ciudadanía y la asistencia a este acto "ante el vacío recibido tanto por parte del Gobierno municipal como por parte de la Consejería de Educación y la Delegación del Gobierno".

Después de varios meses de numerosas reclamaciones y haber actuado por los cauces administrativos que se les requería, estos alumnos se encuentran ante una situación sin salida, "dado el olvido y la inacción por parte de las instituciones", exponen. Quienes deberían impartir estas clases, los bomberos, no han conseguido la compatibilidad para la docencia y para su trabajo habitual, afectando entorno a un centenar de alumnos.

Ante esta situación, si no se facilita una solución urgente, se procedería con la cancelación de sus estudios si no se cumplen con las horas de clase correspondientes. Según varios afectados, esta situación acarrearía grandes pérdidas económicas y temporales, afectando a alumnos y familias tanto de la provincia como de otras capitales andaluzas. Además, conllevaría la pérdida de becas y posibilidades de estos alumnos, después de que la Junta de Andalucía haya ampliado dichos grados con 3 cursos más.

Por ello, los afectados han convocado una concentración para exigir al Gobierno Municipal, la Junta de Andalucía y el Gobierno que se les facilite una solución inmediata, antes de que se agrave aun más esta situación. La concentración se realizará los días 20 y 21 de diciembre, a las 10:30 de la mañana, frente al Ayuntamiento de la capital cordobesa, simulando también la impartición de las clases que no pueden recibir.

