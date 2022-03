La calima deja una calidad del aire muy desfavorable en Córdoba

El segundo episodio de calima en la provincia de Córdoba en apenas diez días está dejando, de nuevo, imágenes históricas de cielos anaranjados y aceras llenas de polvo e incluso barro similar al de una ciudad sahariana. Pero esta intrusión de polvo en suspensión conlleva, además, una consecuencia que puede ser grave para la salud, especialmente para las personas que tienen problemas respiratorios o cardiovasculares: la pésima calidad del aire.

En la mañana de este viernes, todas las estaciones de medición de la calidad del aire de la ciudad y la provincia registran valores anormalmente altos de concentración de las partículas PM10. El motivo es, precisamente, el polvo en suspensión, que deja un ambiente irrespirable.

En concreto, a las 8:00 de la mañana de este viernes ya se alcanzaba el máximo del episodio en las tres estaciones de la ciudad (Al-Nassir, Asomadilla y Lepanto), donde los valores se iban por encima de los 85 microgramos de partículas por cada metro cúbico de aire, un valor considerado ya muy perjudicial para la salud. El O3 también experimentaba un fuerte incremento en su concentración, dejando valores también superiores a los 80 microgramos.

Por zonas, la peor es la de la avenida Al-Nassir (Vial Norte), donde a las 8:00 de la mañana las concentraciones se iban a los 100 microgramos. En Lepanto se superaban los 90, mientras que en la Asomadilla era algo más contenida, pero por encima de 85. En el resto de la provincia solo hay tres estaciones más de medición de la calidad del aire, en la central térmica de Puente Nuevo, en Villaharta y en Espiel. En ninguna de las tres se ofrecen en tiempo real las concentraciones de polvo en suspensión.

Población general

Considera reducir las actividades prolongadas y enérgicas al aire libre, especialmente si experimentas tos, falta de aire o irritación de garganta.

Grupos de riesgo y personas sensibles

Considera reducir las actividades al aire libre, y realizarlas en el interior o posponerlas para cuando la calidad del aire sea buena o razonablemente buena. Sigue el plan de tratamiento médico meticulosamente.

