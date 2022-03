El cielo se vuelve naranja en Córdoba y empeora drásticamente la calidad del aire

Otra vez. El cielo en Córdoba se ha puesto de color naranja con una nueva intrusión de polvo en suspensión procedente del Sáhara. La calima ha superado las previsiones iniciales y ha vuelto a colorear el horizonte de una manera similar a la de la pasada semana. La llegada de polvo ha comenzado de madrugada, cuando ha llovido barro, se ha hecho notable durante la mañana de este jueves pero a partir de las 17:00 todo el cielo se ha vuelto de color naranja de nuevo.

De forma paralela a la entrada de la calima han comenzado a empeorar todos los valores que miden la calidad del aire en Córdoba capital. Los datos de las tres estaciones de la ciudad (Lepanto, avenida Al Nassir y parque de la Asomadilla) arrojan valores regulares o malos en cuanto a calidad del aire por la presencia cada vez más importante de partículas PM10.

El modelo que maneja la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y que actualiza hora a hora señala que la situación irá a peor durante las próximas horas. Así, se espera que la concentración de polvo en suspensión sea muy alta a partir de las 9:00 de este viernes y que la situación dure al menos hasta la noche. Además, en caso de lluvia, las precipitaciones volverán a ser en forma de barro.

De momento, las recomendaciones de Protección Civil por la situación actual en Córdoba son las siguientes:

Población general

Disfruta de tus actividades al aire libre de manera normal. Sin embargo, vigila la apariencia de síntomas como tos, irritación de garganta, falta de aire, fatiga excesiva o palpitaciones.

Grupos de riesgo y personas sensibles

Considera reducir las actividades prolongadas y enérgicas al aire libre. Las personas con asma o enfermedades respiratorias deben seguir cuidadosamente su plan de medicación. Las personas con problemas del corazón pueden experimentar palpitaciones, dificultad en la respiración o fatiga inusual.

