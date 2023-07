La brecha de género persiste en la cola del paro en Córdoba y solo se acorta entre los jóvenes

La brecha de género se mantiene en la cola del paro en Córdoba y solo se acorta entre los jóvenes. Esto se pone de manifiesto en los datos del paro ofrecidos este martes por el Ministerio de Trabajo, donde la provincia de Córdoba cerró el mes de junio con 61.686 personas en demanda de un puesto de trabajo, la cifra másbaja en 15 años.

Esa bajada del desempleo afecta a las cifras de parados hombres y también de mujeres, si bien no por igual, sino que la diferencia entre ambos géneros sigue siendo notable. Del total de 61.686 personas sin empleo en la provincia cordobesa, un total de 38.025 son mujeres. Es decir, suponen el 61,64% de personas paradas, frente al 38,35% que son los hombres sin empleo.

Ese 61,64% es un porcentaje mayor que los que se daban años atrás, con el 59% en el verano de 2019 o en febrero de 2020, antes de la pandemia. Si bien, en número absolutos, la cifra de mujeres paradas sí ha disminuido, en consonacia con el global de parados: en febrero de 2020 había 42.399 cordobesas paradas, un año después -con los efectos de la pandemia- eran 49.402; y a partir de ahí la cifra se ha reducido hasta las 38.025 actuales.

El grupo de edad donde la brecha de género entre hombres y mujeres en paro en la provincia de Córdoba se acerca a desaparecer es entre los más jóvenes, los menores de 25 años. El global de personas paradas de esta edad es de 5.392 y el reparto es casi igualitario entre géneros: 2.674 chicos por 2.718 chicas, que siguen siendo más aún así.

Los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo sobre el nivel de paro a cierre del mes de junio dicen que la provincia de Córdoba cerró dicho mes con 460 demandantes de empleo menos que en el mes de mayo, llegando así a la cifra más baja desde que estalló la crisis del ladrillo en 2008. En septiembre de aquel año, en Córdoba había 61.267 desempleados. Antes de la crisis, la cifra de parados en la provincia de Córdoba siempre estuvo rondando entre las 49.000 y las 51.000 personas, una cifra aún difícil de alcanzar.

La bajada del paro registrada en Córdoba en el último mes se ha dado en todos los sectores: hubo 178 parados menos en servicios, 136 menos en agricultura, 92 menos en industria, 34 menos en la construcción y también bajaron en 20 personas quienes anterioremente no habían tenido un empleo.

