El Banco de Alimentos alerta de la falta de aceite y leche

El Banco de Alimentos Medina Azahara de Córdoba ha alertado este miércoles de la falta de aceite y leche en sus estantes, situación que le ha llevado a iniciar los primeros contactos para “resolver este grave problema que se presenta este año” dada la inexistencia de estos productos procedentes del Fondo de Ayuda Europea a Desfavorecidos (FEAD),

En este sentido, responsables del Banco de Alimentos han acudido en primer lugar a la teniente de alcalde de Servicios Sociales, Eva Contador, y el coordinador del Área Social, Vicente Martín, quienes han tomado nota del grave problema que se presenta en el suministro de leche y aceite para el actual año 2023, y han prometido llevarlo a Pleno para solicitar una actuación urgente del gobierno.

La raíz del problema está en los suministros procedentes del Fondo de Ayuda Europea a Desfavorecidos (FEAD), que está cofinanciado en un 15% por el presupuesto por la Administración General del Estado. Lo gestiona el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y que, este año, por la retirada unilateral de las empresas aceiteras y lácteas que iban a participar en el concurso de compra convocado a nivel europeo, han dejado desiertas y por tanto sin suministro de esos dos productos alimenticios clave.

“Estamos viendo la manera de poder adquirir estos alimentos tan necesarios, pero está siendo muy difícil. En el caso del aceite, por el alto precio que tiene, y en el de la leche, por la cantidad necesaria y también por el alto precio que está alcanzando.”

A pesar de las donaciones económicas procedentes de la Gran Recogida, desde el Banco de Alimentos han asegurado que se verán obligados “a hacer una campaña de llamamiento a la solidaridad”. “Creemos que lo mejor es acudir a la ciudadanía para que done leche y aceite o, mejor, para que hagan donaciones económicas a la ONG porque nosotros somos capaces de conseguir mejores precios, optimizar esas contribuciones económicas y adquirir con más premura lo que hace falta y administrarlo mejor, manejando los tiempos”. Las personas interesadas en colaborar tienen a su disposición los canales habituales del Banco para hacerlo y que pueden consultarse en esta web.

