La AMPA del colegio Alcalde Jiménez Ruiz denuncia la limitación de plazas de Infantil para "eliminar" una unidad escolar

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del colegio público Alcalde Jimémez Ruiz, del barrio de la Fuensanta en Córdoba, ha denunciado la limitación de plazas para el próximo curso escolar en el ciclo de Infantil de este centro y apuntan que la intención que se esconde detrás es la eliminación de una unidad escolar.

La AMPA ha tenido conocimiento, a través del Consejo Escolar -según explican en un escrito dirigido a Educación y al que ha tenido acceso Cordópolis-, que en el recién abierto proceso de escolarización para el curso 2021/22, en el colegio Alcalde Jiménez Ruiz no se admiten solicitudes para niños de 4 años y solo se recogerán doce para niños de 3 años. La intención es, según cuentan madres y padres, que el centro tenga un aula mixta de niños con 3 y 4 años, de manera que se eliminaría una unidad.

De un lado, desde la AMPA señalan que el número de niños de 3 años matriculados en este año de pandemia no responde a la realidad, puesto que al ser una enseñanza no obligatoria, muchas familias han decidido no exponer a los pequeños a ir al colegio. Así, con el reducido número de este año y eliminando la posibilidad de admitir alumnos de 4 años el próximo curso, esa unidad quedaría mermada y se uniría en un aula mixta a los alumnos que entren con 3 años el próximo curso.

Desde la asociación de madres y padres enviaron el pasado 24 de febrero un escrito a la Delegación de Educación, "sin que hayamos obtenido respuesta" y han remitido un segundo escrito esta misma semana. Esperan contestación de la administración aunque, mientras, ya se preparan para "activar movilizaciones" de protesta, según ha explicado la presidenta del AMPA, Sarahyt García, a Cordópolis.

En su último escrito dirigido a Educación, la AMPA del colegio público Alcalde Jiménez Ruiz cuestiona que, "si tanto se defiende políticamente el derecho que tenemos las familias para elegir el centro al que queremos que nuestros hijos e hijas puedan asistir, ¿qué igualdad proporcionáis quitando plazas de infantil de los colegios públicos de la zona (CEIP Algafequi, CEIP Alcalde Jiménez Ruiz, CEIP Caballeros de Santiago) y dejando sólo las plazas en los colegios concertados San Rafael y Cervantes?"

Las familias del centro con hijos en edad escolar sostienen que la no admisión de niños de 4 años el próximo curso hace que quienes tengan hijos de esas edad y hermanos mayores, se vayan a otro centro para que vayan al mismo colegio y no tener a los hermanos en centros distintos. "Como padres, creemos que tenemos la libertad de elegir qué educación queremos para nuestros hijos y dónde matricularlos, pero la eliminación de clases y la limitación de plazas en este nuestro colegio, así como en otros del distrito, nos indica lo contrario, nos hace pensar que nos limitáis a solicitar plaza en la concertada", aseguran.

Limitación de plazas antes de saber el número de solicitudes

"No entendemos que antes de comprobar el número de solicitudes que se reciba en el colegio, hayan procedido a la supresión de la unidad de 4 años, además limitando las plazas de 3 años. Está claro que quieren hacer un aula mixta. Creemos que se han precipitado y esa decisión la deberían tomar después de ver las solicitudes, ya que están condicionando a las familias que quisieran solicitar plaza en nuestro colegio".

Recuerdan que este es el único colegio bilingüe de inglés público del distrito Sureste y que se ubican "justo en medio de los dos centros concertados (San Rafael y Cervantes). Desde que hace unos años concertaron la etapa de Infantil en estos dos colegios hemos ido viendo disminuido el número de solicitudes. Antes de que esto ocurriera nuestras aulas estaban completas, y aun así la comunidad educativa ha estado haciendo un gran esfuerzo para mantener alumnado. Todo ello a base del trabajo del profesorado y las familias" que, dicen "nos sentimos frustradas".

Como AMPA piden "que la delegada (de Educación, Inmaculada Troncoso) recapacite respecto a esta decisión y estamos dispuestas a tomar otras medidas si no es así. Consideramos que se está defendiendo la escuela concertada, y en ningún momento la escuela pública. No tiene sentido concertar estos centros cuando hay plazas suficientes en los públicos. Llevamos años reivindicando este derecho, pero observamos cómo se van cerrando colegios públicos de la zona, como es el caso del CEIP Lucano. No existe igualdad de derechos entre las familias de ambos centros, ya que las familias de los colegios públicos tenemos cada vez menos oferta donde elegir cuando lo que queremos es una educación pública de calidad", concluyen.