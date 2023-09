Solo la agricultura creó empleo en agosto en Córdoba

El paro subió en agosto en la provincia de Córdoba dejando a 729 personas más sin un puesto de trabajo y solo el sector de la agricultura creó empleo, en plena vendimia, mientras que el resto de sectores productivos llevaron al paro en agosto a esos más de setecientos trabajadores cordobeses.

Según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo, en el sector de la agricultura hubo 167 trabajadores más que en el mes anterior. Pero los datos positivos se acaban ahí. Fuera del campo, la economía cordobesa sufrió aumento de personas paradas en todos los demás sectores.

Así, en el sector servicios se acumularon 427 desempleados más, mientras que en la industria sumaron 220 parados nuevos. En la construcción también subió el paro, con 197 trabajadores más sin empleo. También en las personas sin un empleo anterior se sumaron 52 que no han encontrado trabajo tampoco en agosto..

Actualmente hay un total de 62.593 personas desempleadas en Córdoba. No obstante, hay 6.611 personas más con trabajo que hace un año en la provincia de Córdoba.

Asimismo, durante agosto, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en la provincia de Córdoba perdió 204 autónomos, la segunda provincia andaluza con un aumento mayor de parados entre estos trabajadores.

En el conjunto de Andalucía fueron 1.342 los trabajadores autónomos que ingresaron en la cola del paro, hasta situar la cifra total en la región en 569.273 personas.

Por provincias, todas las andaluzas perdieron autónomos en el mes de agosto, destacando Sevilla, con un descenso de 566 autónomos en términos absolutos y que supone prácticamente la mitad de la pérdida registrada en la comunidad.

Tras Sevilla, les siguen Córdoba y Granada con 204 y 194 trabajadores por cuenta propia menos. Las provincias de Almería y Cádiz cerraron agosto con 84 afiliados menos a la Seguridad Social, Málaga perdió 78 cotizantes autónomos, Huelva 75 y Jaén un total de 56.

