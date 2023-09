Agricultores y ganaderos estallan ante las políticas europeas: “Tenemos en juego la alimentación”

Decenas de agentes de Policía Nacional han custodiado el entorno de la Mezquita Catedral de Córdoba ante la concentración de centenares de ganaderos y agricultores, que desde toda España, se han concentrado en una protesta este martes en la plaza del Triunfo. El campo y la ganadería han estallado para mostrar sus quejas ante las políticas que se están tomando para el sector desde la Unión Europea.

Autobuses desde todos los puntos de la geografía española se han desplazado hasta la capital cordobesa para aprovechar la cumbre de ministros de Agricultura de la UE que se está llevando a cabo en la ciudad. Desde Burgos, Murcia, Granada o Sevilla se han movilizado en Córdoba para pedir soluciones ante la extrema sequía que arrasa con el sector, y ante la subida incontrolable de precios.

Los carteles en los que se podían leer frases como “Más recursos a la Ley de mejora de la cadena alimentaria. Precios justos para el agricultor” o “Más control aduanero con países terceros. Juguemos con las mismas cartas”, se han alzado acompañados de gritos, con el objetivo de ser escuchados por los ministros europeos. Gritos como el de “con el campo no se juega” han inundado el entorno de la Plaza, acompañados de abucheos. Hasta se han dividido en dos para hacer “una competición” y alzar cada vez más sus voces, guiados por el megáfono de uno de los agricultores.

Hombres, mujeres, jóvenes, y algún que otro menor -que acompañaba a sus padres- se han dejado ver en la manifestación. Un reflejo de las familias que dependen, no solo en Andalucía, si no en toda España del campo. Algunos llevan toda su vida trabajado la tierra o con animales, otros apenas llevan unos años, pero el futuro del sector en estas condiciones, según han contado algunos de ellos a este medio, peligra. “Mi hijo no quiere saber nada del campo”, ha manifestado Rafael, que ha venido acompañado del mismo desde Posadas.

Entre los gritos y abucheos los representantes de las asociaciones que han convocado la movilización (Asaja, UPA, COAG y Cooperativas Agroalimentarias) han intentado pronunciar unas palabras a los medios. El presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, ha expresado la necesidad de “unas políticas totalmente lícitas”. Además, se ha dirigido exclusivamente al ministro español, Luis Planas para pedir “estructuras en materia de agua en todo el territorio nacional”. Barato lo ha dejado claro, “no queremos más leyes, queremos que se cumplan las que tenemos”.

Un tractor ha puesto el ruido y el humo, mientras que algunos de los asistentes se han subido en bacas de paja bajo la mirada de policías que han controlado la zona. El director general de COAG en Andalucía ha señalado que el mismo ministro “ha dejado fuera al olivar, el sector más importante de Andalucía” y en las ayudas para la sequía. Además, ha denunciado que por los escasos controles alimentarios a los productos que llegan de otros países y que utilizan productos prohibidos a los agricultores europeos, se producen “más de 300 alertas sanitarias todos los años López ha manifestado de manera contundente que ”lo que tenemos en juego es la alimentación“.

Las banderas de las distintas asociaciones han ondeado también, para dejar claro de dónde vienen. A pesar de la concentración frente a los ministros europeos, Miguel Padilla Campoy, secretario general de COAG a nivel nacional ha indicado que “no estamos en contra de Europa, estamos en contra de las políticas que se hacen en Europa con respecto a la actividad agraria”. Y es que entre las denuncias de los trabajadores del sector, se encuentra la “asfixia” por las normativas que se les impone. Una protesta, que según ha indicado Barato, al menos desde Asaja será el comienzo de otras muchas y esperan conseguir “juntos” todo “lo que el campo necesita”.