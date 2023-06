Un acertante en Hinojosa del Duque gana 28.575 euros en la Bonoloto

Un acertante de Hinojosa del Duque (Córdoba) ha ganado 28.575,44 euros por un premio de segunda categoría -cinco aciertos más el complementario- en el sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, según la información de Loterías y Apuestas del Estado.

La apuesta, sellada en la administración de loterías número 1 de la localidad, es una de las cinco ganadoras en esta categoría junto a otros boletos validados en Alicante, Ciudad Real, Málaga y Ourense. De primera categoría -seis aciertos- no hay boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 600.000 euros.

La combinación ganadora ha sido la formada por los números 13, 17, 19, 29, 38, 41, con el 47 como complementario y el 6 como reintegro. La recaudación del sorteo ascendió a 2.293.995,50 euros.

