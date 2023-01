Unos 54.000 autónomos cordobeses afrontan el cambio de sistema de cotización

Unos 54.000 autónomos cordobeses afrontan desde este domingo 1 de enero un nuevo horizonte con el cambio en el sistema de cotización, que pasará a calcularse a partir de los rendimientos netos, y que establece quince tramos de cotización, según los ingresos mensuales. En la práctica puede ser un gran cambio para una buena parte de los trabajadores por cuenta propia que operan en Córdoba.

De entrada, sin datos de rendimientos netos globales sobre la mesa, lo que sí se sabe es que el 85% de los autónomos cordobeses (excluyendo a los autónomos societarios, que son el 35%) cotiza habitualmente por la base mínima. Este dato se repite, prácticamente sin variaciones, en los informes trimestrales del Ministerio de Trabajo sobre empleados por cuenta propia afiliados a la Seguridad Social.

El último publicado, correspondiente al tercer trimestre de 2022, refleja que un total de 29.273, de los 34.053 autónomos no societarios que hay en Córdoba, pagaba el mínimo. En el otro lado de la balanza, 92 empresarios por cuenta propia pagan más de tres veces la base mínima. En cuanto a los autónomos societarios, son cerca de 19.000 cordobeses.

¿Cuántos de ellos tendrán que cambiar la base de cotización? Pues es una incógnita a nivel global. Cada autónomo anda estos días calculando cómo le va a afectar la entrada en vigor del nuevo sistema, que ha contado con la aprobación de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). Desde esta asociación se apunta a que, a título general, más o menos, el 50% de los autónomos se va a quedar igual que está, pagando lo mismo, mientras que a un 25% le va a bajar la cuota y a otro 25% le va a subir la cuota.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, afirmaba hace unas semanas que aproximadamente 2,5 millones de autónomos españoles van a pagar menos o igual y en torno a 800.000 autónomos van a pagar un poco más“. Amor apuntó que en los dos tramos más altos, ”es decir, aquellos que ganan 4.000 euros limpios al mes“ se sitúan 236.000 autónomos, ”y a día de hoy la mitad de los autónomos que están en esos tramos altos ya cotizan por una base superior a 590 euros“.

Además, señaló que todo aquel autónomo cuyo rendimiento neto no llega a 20.400 euros al año va a pagar prácticamente igual o menos de lo que venía pagando ahora. Ya en el caso de que llegaran “al entorno de 27,000 euros --prácticamente el 80% de autónomos no tienen esos rendimientos--, van a pagar como mucho 240 euros más en 2023”, ha sostenido Amor.

También habrá autónomos con tarifa cero, ya que algunas comunidades autónomas han decidido aplicar esta medida para ayudar a los nuevos autónomos en su primer año. De momento, solo los autónomos que inicien su actividad en la Comunidad de Madrid, Andalucía y la Región de Murcia podrán disfrutar de la 'Cuota Cero' y podrán evitar tener que pagar durante dos años su cuota mensual a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

El número de cordobeses que se beneficiará de ello es, de nuevo, una incógnita. Sólo los nuevos autónomos que se acojan desde el 1 de enero del 2023 a la tarifa plana estatal podrán además beneficiarse de la Cuota cero. Hasta ahora, los nuevos autónomos, los que llevan menos de seis meses, son en torno a un 6% del total (unos 2.000). Por el contrario, la mayoría, más de 20.000, llevan más de cinco años en el RETA.

En un intento de poner todas las facilidades posibles en esta transición, la Seguridad Social, en su campaña informativa, ha enviado más de 3 millones de SMS para informar sobre las claves de la cotización para autónomos en 2023, incluyendo acceso a un nuevo simulador de cuota de autónomos para 2023. Esta calculadora es informativa y servirá para que tener una idea de cuánto vamos a pagar de cuota según los ingresos netos.

Para usar la calculadora de la cuota de autónomos 2023 hay que acceder al portal Importass e identificarse con clave PIN, clave permanente, SMS o certificado digital. Una vez dentro, hay que ir la sección de “trabajo autónomo” y pulsar sobre “simular cuota por rendimientos”.

La pensión media de un autónomo es un 40% menor que la de un asalariado, 800 euros frente a 1.300 euros. El nuevo sistema de cotización permitirá que los autónomos mejoren sus bases de cotización y por consiguiente generen prestaciones de mayor cuantía.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!