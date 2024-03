Sierra Boyera duplica su cantidad de agua embalsada gracias a la 'regada' de Nelson

El milagro de Nelson para las comarcas del norte de la provincia de Córdoba. El Domingo de Resurrección del año pasado, Sierra Boyera fue el primer embalse de la cuenca del Guadalquivir que se secó de manera oficial. Y no es un pantano cualquiera. De Sierra Boyera depende el agua de 80.000 vecinos de las comarcas del Alto Guadiato y Los Pedroches. Desde entonces, estos vecinos no pueden beber agua potable. La que sale del grifo procede de La Colada, un embalse contaminado por vertidos, y la potabilizadora de Sierra Boyera no tiene capacidad para lograr revertirlos.

En abril de 2023 Sierra Boyera se secó. Se quedó a cero. Gracias a un año agrícola que está siendo bueno en cuanto a lluvia, ha ido resucitando. Este Jueves Santo, en su interior había seis hectómetros cúbicos de agua, una cantidad suficiente como para dar de beber a la comarca durante un año. La empresa provincial de Aguas de Córdoba Emproacsa sigue adelante con su plan de potabilizar el agua y no mezclarla, para evitar problemas. Pero la borrasca Nelson ha dejado unas abundantes precipitaciones en la madrugada de este Viernes Santo. Tanto que en apenas unas horas Sierra Boyera ha duplicado su reserva.

Según datos provisionales del Servicio Automatizado de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), a las 11:00 de este Viernes Santo en Sierra Boyera había ya casi 13 hectómetros cúbicos de agua. A las 00:00 había seis hectómetros. Entre el Jueves y el Viernes Santo, en la zona han caído más de 100 litros, lo que ha hecho que los afluentes del Guadiato en su nacimiento bajaran muy crecidos. Tanto que ha habido momentos en los que a Sierra Boyera le entraba más de un hectómetro cúbico a la hora. Para hacerse a la idea, la zona se bebe seis hectómetros cúbicos al año, aproximadamente.

Las precipitaciones de la madrugada del Viernes Santo han sido especialmente abundantes en el norte de la provincia. Uno de los puntos en los que más ha llovido de toda España, según la red Aemet, ha sido en Hinojosa del Duque. Desde las 00:00 de la noche hasta las 10:30 se han recogido prácticamente 50 litros, una bendición para la comarca.

Estas lluvias han hecho que los ríos bajen crecidos. Es el caso del Cuzna en Pozoblanco, que se aproxima al umbral de alerta de nivel naranja. El Cuzna es, a su vez, afluente del Guadalmellato y descarga en el embalse del mismo nombre, que aumentará su reserva de manera notable en las próximas horas. Lo mismo ocurre con el río Bembézar, que ha superado el nivel naranja de alerta, fijado por la Confederación. Este río desemboca en el embalse del mismo nombre, que también crece de forma notable.

La regada asociada a Nelson está resucitando los embalses de la provincia de Córdoba. En apenas 36 horas, la provincia de Córdoba ha ganado 100 hectómetros cúbicos de agua. De 850, que había a las 00:00 del Miércoles Santo se ha pasado a los más de 950 que hay a las 11:00 de la mañana de este Viernes Santo. A nivel provincial, los embalses están prácticamente al 29% de su capacidad.

En este sentido, además del Guadalmellato y San Rafael de Navallana, que se aproximan al 60% de su capacidad, es notable el incremento del Yeguas y de Martín Gonzalo. El primero está al 53% y el segundo roza ya el 50%. Martín Gonzalo es vital para dar de beber a la comarca de Montoro. El Yeguas crece a gran velocidad en las últimas horas.

Además, las lluvias han dejado un notable incremento del caudal del río Guadalquivir. En la madrugada se ha superado el nivel amarillo de alerta en Villafranca de Córdoba y también en la zona de Casillas. El río ha superado en Córdoba ciudad los 1,65 metros de altura. El nivel amarillo se activa cuando pasa de 1,50 metros, el naranja en los dos metros y el rojo en los 2,5 metros.