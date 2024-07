'El sexto sabor': el vídeo que saca el 'umami' de Los Pedroches

La comarca de Los Pedroches ha impulsado un plan de comunicación turística aglutinado en torno a un eslogan, El sexto sabor, y que contempla medio centenar de acciones promocionales en distintos soportes, ferias y encuentros profesionales. El proyecto, que pretende incrementar el conocimiento de la comarca como destino, está enmarcado en las líneas de actuación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiado por la Unión Europea-Next Generation-UE.

El presidente de la Mancomunidad Municipios Los Pedroches, Santiago Cabello, ha presentado en Córdoba las características de “una acción integral que expondrá durante el próximo año todas las potencialidades de un territorio que ofrece experiencias únicas para un amplio perfil de visitantes”

El Centro de Recepción Visitantes de Córdoba ha acogido esta mañana la presentación del Plan de Comunicación Turística de Los Pedroches, enmarcado en las líneas de actuación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation-UE, y del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino PSTD.

El plan pretende contribuir a un mayor grado conocimiento de la comarca como destino turístico 4S: sostenible, seguro, saludable y solidario y contempla medio centenar de acciones promocionales en distintos soportes on line y off line, ferias especializadas y encuentros profesionales con periodistas, blogueros e influencers. Las actuaciones comenzaron el pasado mes de junio y hoy se ha presentado la nueva imagen corporativa de turismo de la comarca y la primera de las campañas promocionales, titulada ‘Los Pedroches, el sexto sabor’ y enfocada a la gastronomía de Los Pedroches como muestra de la calidad y de la excelencia de lo que ofrece la comarca.

Junto al diseño de la nueva imagen corporativa, el plan contempla un amplio plan de dinamización en redes sociales y el diseño de una nueva web como punta de lanza para conseguir un buen posicionamiento digital la comarca y de todo lo que ofrece, que se verá reflejado en hasta una veintena de campañas y de vídeos promocionales con contenidos relacionados con el patrimonio, la cultura, las ferias y fiestas, la flora y la fauna, los paisajes culturales, la reserva starlight, el Camino Mozárabe, las tradiciones y la oferta de alojamientos y de restauración. El plan contempla, además, la presencia en ferias como Fitur (Madrid), Navartur (Pamplona), Intercaza (Córdoba) o Expovacaciones y la presencia de la marca Los Pedroches en distintos eventos de gran afluencia de público como la Feria de Sevilla o la de Córdoba.

El presidente de la Mancomunidad de municipios de Los Pedroches y alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, ha destacado hoy en la presentación que los objetivos de este plan se centran en “presentar una oferta como comarca muy bien definida y que llegue a un público muy amplio mediante las herramientas digitales más avanzadas, con un amplio despliegue de contenidos multimedia y con acciones centradas en definir de forma concreta qué diferencia a Los Pedroches como destino turístico y qué potencialidades presenta”. Cabello ha explicado que el plan se desarrolla ya en cinco ejes o ámbitos e acción promocional: medio ambiente, alojamientos y recursos turísticos, gastronomía, patrimonio cultural e histórico y deportes. “Consideramos que esta iniciativa puede ser definitiva y muy importante para consolidar nuestro territorio como destino turístico con una oferta unificada, integral y relacionada entre sí y de comarca más allá de cualquier tipo de localismo o de la visión de un sector concreto”, ha expresado el presidente de la Mancomunidad.

Presentación de ‘Los Pedroches, el sexto sabor’

Esta mañana también se ha presentado la campaña ‘Los Pedroches, el sexto sabor’, que está protagonizada por la actriz, modelo y presentadora cordobesa Eva Pedraza y en la que se pretende mostrar la calidad de los recursos gastronómicos de un territorio tan diverso con las experiencias que se pueden vivir en Los Pedroches.

La campaña, que cuenta con una cartelería propia y con un vídeo promocional de tres minutos del que se extraen diversos teasers, representa la historia de los sabores y los relaciona con productos de la dehesa, del olivar, de la caza y del monte y se detiene en las elaboraciones relacionadas con las cocinas, con los obradores de repostería, con los secaderos de jamones, con las queserías e incluso con la gastronomía asociada a las fiestas.

Todo ello constituye un mundo de cinco sabores: salado, dulce, ácido, amargo y umami vinculados a los cinco sentidos y un sexto sabor, el de la experiencia, relacionado con el sexto sentido que se atribuye a los humanos. Para Eva Pedraza ha sido “una maravilla” conocer parte de Los Pedroches a través de este rodaje y “aunque no me ha sorprendido porque ya conocía aspectos de su gastronomía, sí que he podido constatar la enorme diversidad de productos y la calidad y la excelencia que existe en un territorio que debemos conocer para que nuestros sentidos puedan vivir una experiencia de sabor y de vida única”.

En este sentido, Santiago Cabello ha recalcado que esta campaña refleja a la perfección el trabajo nuestros ganaderos, agricultores, industriales, cocineros y empresarios vinculados a nuestras dehesas y a nuestros olivares y a todo lo que ofrece un entorno natural privilegiado. La campaña se complementa con distintas acciones en redes sociales que comenzarán la semana que viene.