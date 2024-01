Salmorejo, aceites de Córdoba y mazamorra explosionan en el paladar de los asistentes a Fitur

La gastronomía y los sabores de la provincia, representados por las denominaciones de origen protegida, han sido protagonistas de la jornada de este viernes en la Feria Internacional de Turismo (Fitur),;una jornada en la que también se han dado a conocer las novedades del Club Patrimonio para este año, englobadas en la campaña Una ventana de oportunidades, y la oferta turística del Guadajoz-Campiña Este.

El chef Matías Vega ha sido el encargado de elaborar tres platos con el aceite de oliva virgen extra como ingrediente principal en el espacio de Showcooking del pabellón de Andalucía, que estaba completamente lleno para disfrutar de las recetas cordobesas. Un salmorejo, una mazamorra y un postre han sido los platos elegidos para mostrar el sabor de aceites de las DO de Priego, Baena y Lucena. Además, este bodegón de aceites cordobeses se ha completado con jamón ibérico de la DO Los Pedroches y vino de la DO de Montilla-Moriles. La demostración ha estado conducida por el cocinero Bosco Martínez y en ella han estado presentes la delegada de Turismo y vicepresidenta del Patronato, Narci Ruiz, junto con el alcalde de Córdoba, José María Bellido.

Ruiz ha subrayado que “esto es sólo una muestra de lo que ofrece la gastronomía de la provincia, en la que hay sabores infinitos que se ponen de manifiesto con estos platos pero que abarca mucho más”. En este sentido, ha defendido la unión de la capital y la provincia como “una oportunidad para llevar nuestra gastronomía a lo más alto”.

Club Patrimonio de Córdoba incorpora el patrimonio industrial a sus visitas

Por otro lado, la Diputación de Córdoba ha aprovechado el escaparate que supone la Feria Internacional de Turismo para dar a conocer las principales novedades de cara al 2024 del Club Patrimonio, instrumento del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) que “permite enseñar todas las bondades de la provincia y sobre todo en materia de turismo cultural para incidir en el desarrollo económico y la creación de empleo en los municipios”.

Así lo ha explicado el delegado de Cultura de la Diputación, Gabriel Duque, quien ha resaltado que “es un proyecto consolidado desde su puesta en marcha en 2011, que abarca el 95% de la provincia por índices de población y en el que han participado 62 municipios. Se han celebrado 919 actividades de las que han disfrutado cerca de 28.000 personas”.

“Tenemos 62 municipios de la provincia que están adscritos y se realizan más de 100 actividades anuales en estos pueblos, poniendo el foco en su patrimonio cultural pero también etnológico”, ha añadido Duque.

“Todos los que se acerquen al Club conocerán la gastronomía, las fiestas populares y otras cuestiones de los municipios. Asimismo, desde 2016 se adhirieron visitas por nuestro entorno paisajístico, que es diverso, y dentro de este hay más de 1.000 yacimientos, fortificaciones, etc, que son dignas de visitar y conocer”, ha agregado el diputado provincial.

Por su parte, Félix Romero, presidente de Iprodeco ha informado de la inclusión de una novedad en el Club Patrimonio como es el patrimonio industrial. “A partir de esta edición 2024, vamos a hacer un maridaje entre el patrimonio existente y el turismo industrial, que es el turismo de la experiencia, de asistir a la producción del aceite, al secadero de jamón, al lagar o bodega, a ver el proceso de fabricación de una joya o de la cerámica o meternos en la industria de la naranja en Palma del Río”, ha manifestado Romero.

De este modo, ha añadido el también delegado de Promoción, Desarrollo Económico y Empleo, “las visitas irán maridadas con esa parte industrial que tiene que ver con cómo se hacen las cosas. Tenemos una dehesa, tenemos una vega de naranjas, tenemos tierras que producen aceite que ya cautivaron al Imperio Romano, tenemos la artesanía de Castro del Río y La Rambla, los licores de Rute y la Subbética; en resumen, venimos a poner sobre la mesa lo que tenemos y a lo que ahora vamos a dar la importancia que tiene”.

La provincia se promociona de la mano del Córdoba Club de Fútbol

En el marco de Fitur se ha dado a conocer también un vídeo promocional en el que aparecen los principales atractivos turísticos de los 21 municipios que van en las camisetas del primer equipo del Córdoba CF, gracias al convenio de colaboración suscrito entre el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación y el club blanquiverde.

La delegada de Turismo, Narci Ruiz, ha indicado que “el deporte se ha convertido en un motor de turismo porque las jornadas deportivas mueven mucha gente y no podíamos dejar pasar la oportunidad de generar sinergias con el Córdoba CF para aprovechar esta manera de hacer turismo de los visitantes que acuden a un partido”.

“También hacemos que los jugadores hagan de embajadores de los municipios y de la capital gracias a sus camisetas y, además, a lo largo de la temporada promocionaremos la provincia en algunas de las salidas importantes que haga el club”, ha adelantado Ruiz.

Por último, los municipios del Guadajoz-Campiña Este han dado a conocer sus acciones de dinamización y promoción turística de la mancomunidad incidiendo en su potencial como destino de cultura y aceite. Esas son las señas de identidad y el reclamo de una oferta singular y de calidad con la que abre las puertas de sus cinco pueblos y dos pedanías.