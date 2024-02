Radiografía del campo cordobés: el latifundio gana terreno aunque la mayoría de explotaciones tiene menos de 10 hectáreas

¿Cuál es el perfil del agricultor y ganadero cordobés que se manifiesta estos días y que denuncia desde hace años que vive asfixiado? La pregunta que se está haciendo estos días en toda España es quién organiza las tractoradas y también quién se siente representado por esta organización anónima que está detrás de los movimientos. Y el caso de Córdoba, una provincia con un enorme peso agrícola, no es una excepción.

Los participantes venían alertando desde hacía semanas que, por encima de quién convocara la movilización, el campo cordobés estaba en una situación perfecta para dar una respuesta contundente por dos motivos: la asfixia y el hartazgo acumulado, que viene desde las movilizaciones de antes de la pandemia; y el fin de la campaña del aceite en la mayor parte de la provincia, que permitía acudir a la cita sin temor a perder jornales. Así que este martes, los agricultores y ganaderos, pero también cientos de jornaleros, cortaron las principales carreteras de la provincia a paso de tractor para pedir que se les escuchara.

No obstante, tras la tractorada, algunas voces dentro de los participantes no entendían por qué la lectura del manifiesto la hizo una empresaria cordobesa que, según contaba ella misma a un medio de comunicación, gestiona una finca de más de 100.000 olivos. Dichas voces se cuestionaban si ese es el perfil representativo del sector en una provincia en la que, según los datos del censo agrario, lo que predominan son las explotaciones agrícolas y ganaderas de menos de diez hectáreas.

Concretamente, según el último censo agrario (correspondiente al año 2020) recogido por el Instituto de Estadística de Andalucía (IECA), 31.949 de las 40.454 explotaciones agrícolas y ganaderas que hay en la provincia tienen menos de 10 hectáreas. Esto supone que casi el 80% de las explotaciones se consideran minifundios. Y que sólo el 5,5% de estas explotaciones tiene más de 100 hectáreas.

Según estos datos, los grandes terratenientes y latifundistas son minoría dentro del ecosistema de empresas del sector que hay en Córdoba. ¿Qué ocurre? Pues que, al mismo tiempo, estas 2.247 explotaciones de latifundistas acaparan el 55% de la superficie agrícola y ganadera útil de todo el territorio provincial (549.952 hectáreas de 986.800). Es decir: mucha tierra en pocas manos.

Uno de los datos que muestra mejor la baja rentabilidad de los pequeños cultivos es que la superficie agrícola utilizada (SAU) en Córdoba ha crecido un 2% en los últimos 20 años a pesar de que el número de explotaciones ha descendido un 18%. Y esta caída se ha acrecentado en los últimos tres años, según todas las fuentes consultadas.

En los últimos 15 años, el campo cordobés sólo se ha vuelto atractivo para los grandes fondos y fortunas, de manera que, en la última década, ha aumentado la SAU un 16%. No obstante, el campo ha cambiado mucho en la última década, de forma que lo que más ha crecido han sido los macrocultivos, los terrenos agrícolas que superan las 100 hectáreas, que se han multiplicado.

Especialmente en la zona de Los Pedroches. En esta comarca ganadera, los grandes latifundios explotan el 73% de la superficie agraria útil y allí están asentadas la mitad de las explotaciones que gestionan más de 100 hectáreas que hay en toda la provincia. Por su parte, en la Campiña (alta y baja), otra gran comarca agrícola cordobesa, los grandes latifundios son ya el 52% de los cultivos agrícolas, pese a que las grandes explotaciones sólo suponen allí el 3% del total. Y la empresaria portavoz de la tractorada forma parte de este 3%.

En números redondos, el porcentaje de la Superficie Agrícola Utilizada (SAU) en cada comarca que está en manos de explotaciones de más de 100 hectáreas es el siguiente:

Por otra parte, el campo cordobés también es uno de los sectores que más empleo genera en la provincia. Los últimos datos de afiliados a la Seguridad Social en alta laboral reflejados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), correspondientes a diciembre de 2023, muestra que el total de afiliaciones a la Seguridad Social en Córdoba asciende a 316.895 personas.

De ese global, la agricultura y la ganadería fue el primer sector en generación empleo, con un total de 69.651 cordobeses trabajando en el campo, de los que la gran mayoría lo hacen por cuenta ajena. Es decir, el agro cordobés generó en diciembre (mes de campaña) el 21% de los empleos de la provincia.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!