El PSOE, sobre el cese de Gerardo Arévalo: “Es una tomadura de pelo llamar reorganización a esa decisión”

El PSOE de Pozoblanco se ha pronunciado este miércoles sobre el cese del ya exedil de Personal del Ayuntamiento pozoalbense, Gerardo Arévalo; un movimiento catalogado por el alcalde del Consistorio, Santiago Cabello, como “reorganización”. Para los socialistas, no es más que “un cese y llamar reorganización a un cese por querer hallar la verdad es otra tomadura de pelo para los pozoalbenses por parte del alcalde”.

Desde el grupo municipal del PSOE entienden que Arévalo ha sido cesado por investigar una irregularidad “que deja a las claras que se pagó a una persona, vinculada estrechamente con la secretaria personal del alcalde, sin acudir a su puesto de trabajo”. “No es algo que nos inventemos, ni que el PSOE diga, es algo reconocido por la persona que recibió esos pagos, primero en un escrito al Ayuntamiento fechado en febrero de 2023 y luego en la demanda interpuesta contra el propio Consistorio en enero de 2024”, ha continuado el PSOE de la localidad.

Dado que el alcalde no ha expuesto las razones del cese, los socialistas le emplazan a hacerlo, además de a “explicar por qué autorizó el pago de nóminas a una persona que no trabajaba en el Ayuntamiento. Ya toca dar explicaciones y dejarse de una postura victimista que no se cree nadie a tenor del último movimiento perpetrado por el alcalde”.

Además, el PSOE de Pozoblanco critica que Cabello, en el comunicado de este lunes, hiciera alusión a las “numerosas trabas que todo el mundo pone” al gobierno local, “sin hacer un ápice de autocrítica. Nunca una mayoría absoluta tan clara fue tan ineficaz para gobernar y eso es únicamente responsabilidad de quien no sabe liderar ni hacer uso de esa mayoría para otra cosa que no sea callar a quien le molesta”.

En esa línea, los socialistas han asegurado que seguirán “velando por la verdad y pidiendo responsabilidades a quien las tenía en el momento de cometerse las irregularidades y ese no es el concejal cesado, que se incorporó al cargo en junio de 2023”. “A Cabello le corresponden dar todas las explicaciones pertinentes, a nadie más. Y para que salga esa verdad a relucir no se puede ser juez y parte”, recordando el PSOE la recusación del regidor puesta en marcha junto con IU como miembro de la comisión de investigación que se está desarrollando en el Ayuntamiento.