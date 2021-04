La primera resonancia del Hospital Valle de los Pedroches de Pozoblanco inicia su actividad

La primera resonancia con la que cuenta el Hospital Valle de los Pedroches de Pozoblanco, en el Área Sanitaria Norte de Córdoba y en el que la Junta de Andalucía ha invertido casi un millón de euros, ha iniciado este martes su actividad con el primer paciente citado.

Así lo ha indicado la Administración autonómica en una nota en la que ha detallado que la delegada territorial de Salud y Familias, María Jesús Botella, ha acudido a ver las instalaciones y el inicio de actividad en el centro, acompañada de la directora gerente del Área Sanitaria Norte de Córdoba, Ana Leal.

En este contexto, Botella ha señalado que "vemos hecho realidad un proyecto que inició hace meses y cuya inversión es un fiel reflejo de la importancia que la Junta de Andalucía le da a la sanidad andaluza y que ha venido a reforzar la atención de las necesidades a las que nos enfrentamos a diario ante la pandemia".

En la misma línea, la directora gerente ha puesto de manifiesto que "es un día de mucha satisfacción para el equipo directivo del Área Sanitaria, porque hacemos realidad una de nuestras grandes apuestas, que era ofrecer esta prestación a la ciudadanía para seguir avanzando en la calidad asistencial que prestamos diariamente y para ofrecer un servicio más que necesario".

Este servicio, además, "evitará anualmente muchos desplazamientos a otro centro y nos permitirá realizar en nuestro hospital una serie de pruebas diagnósticas que mejorará enormemente la atención dispensada", ha agregado Leal.

Además, María Jesús Botella ha remarcado que "con esta nueva instalación, la primera resonancia que se instala en el hospital, el Área Sanitaria Norte de Córdoba avanza en accesibilidad a la prueba de Resonancia Nuclear Magnética para la ciudadanía de la zona de influencia, y mejoramos, por tanto, la cartera de servicios del Hospital Valle de los Pedroches, sobre todo teniendo en cuenta que anualmente se han venido realizado unas 1.800 resonancias simples y 800 dobles".

Esta primera resonancia magnética, que dispone de un imán de 1,5 Teslas, permite una alta resolución espacial y temporal, lo que se traduce en una mejor valoración del detalle anatómico del paciente. Se trata de un equipo de altas prestaciones tecnológicas que ofrece nuevas posibilidades diagnósticas y terapéuticas y que mejorará la respuesta a la demanda creciente de esta modalidad en el Área Sanitaria Norte.

La delegada ha explicado que "esta dotación tecnológica supone un salto cualitativo para todo el área, puesto que permitirá realizar estudios y establecer diagnósticos sin necesidad de desplazamiento a otro centro", lo cual "mejorará la atención a los usuarios, que no tendrán que desplazarse fuera del hospital, además, los usuarios del área dispondrán de un equipo diagnóstico con las mismas prestaciones que las de cualquier otro equipo de la provincia".

Tecnología no invasiva

Esta resonancia ofrece una tecnología no invasiva, que utiliza un campo magnético (no usa radiaciones ionizantes) y que no requiere hospitalización y es de alta sensibilidad. Se realizarán estudios de diferentes patologías, alguno de ellos de gran complejidad, que corresponden a las distintas secciones que componen la unidad de radiodiagnóstico (abdomen, musculoesquelético, neuroradiología, mama), fomentando la especialización de los profesionales.

En concreto, el nuevo equipo permite realizar, entre otros, estudios dirigidos a la estadificación específica que ayudará a la planificación del tratamiento del cáncer de recto, del cáncer de mama, estudios de próstata, espectroscopia enfocada a la bioquímica de los tejidos, enteroresonancia y estudios cerebrales o de columna.

Se ha iniciado previamente a su puesta en marcha un riguroso proceso de puesta a punto, que asegura la mejor calidad de imagen posible y la máxima seguridad para pacientes y profesionales implicados.

Alta cualificación

Al tratarse de un equipo que requiere una alta cualificación por parte de los profesionales encargados de realizar los estudios, el Área Sanitaria Norte de Córdoba puso en marcha un plan de formación, dirigido a los profesionales encargados de su manejo, relacionado con su funcionamiento general y sus aplicaciones, lo que permitirá "su uso y utilización en beneficio de la ciudadanía", ha puesto de manifiesto Botella.

La reforma y adaptación de la sección en la que se va a instalar dicha maquinaria ha formado parte, además, del pan de inversiones para infraestructuras sanitarias de la Junta de Andalucía en el Área con el objetivo de mejorar los espacios frente al Covid-19 y que ha supuesto un total de 1.150.000 euros. Este plan ha contemplado, entre otras, la reforma y ampliación de la zona de UCI y de quirófanos.