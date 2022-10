Peñarroya y Belmez, los pueblos más ricos de Córdoba

Peñarroya-Pueblonuevo y Belmez son los municipios más ricos de la provincia de Córdoba, sin contar a la capital. Según los datos de la Agencia Tributaria, en un análisis de las declaraciones de IRPF en aquellos municipios de más de 1.000 habitantes, estos dos pueblos de la provincia de Córdoba encabezan el ranking cordobés.

Por delante de ambos está Córdoba capital. La ciudad es sede también de los grandes contribuyentes de la provincia, por lo que siempre aparece en primer lugar en el ranking de la provincia. Es, también, el municipio número 30 de España en riqueza. En concreto, la renta bruta disponible en la ciudad de Córdoba supera los 26.000 euros por habitantes, según los datos de la Agencia Tributaria.

La Agencia Tributaria ha dado a conocer los resultados de las declaraciones del IRPF en los municipios españoles de más de 1.000 habitantes. Con ello consigue hacer una radiografía de cuáles son los municpios con una mayor y una menor renta disponible. Los datos se refieren al ejercicio fiscal de 2020 que es el que ha coputado ahora la Agencia Tributaria.

Tras la capital, los municipios del norte de la provincia son los que mejor parados salen. En el caso de Peñarroya-Pueblonuevo y Belmez hay una explicación. En ambos municipios siguen cotizando las pensiones de muchos de los mineros que fueron jubilados hace ya una década. El plan del carbón y las negociaciones con los sindicatos dejaron pensiones dignas para unos trabajadores que fueron prejubilados y que en muchos casos sufren una enfermedad importante y muy limitante: la silicosis.

En el caso de Peñarroya, la renta bruta disponible por habitante supera los 23.500 euros, en Belmez está por encima de los 22.000 euros. Son datos que están muy por encima del resto de la provincia. En Córdoba, contando con la capital, solo hay nueve municipios con una renta disponible bruta por encima de los 20.000 euros. Tras Belmez aparece Pozoblanco y Añora. A continuación, Villafranca de Córdoba, Espiel, Montilla, Obejo y Puente Genil.

En España, Pozuelo de Alarcón (Madrid) es el municpio que dispone de una mayor renta por habitante, con algo más de 57.000 euros, mientras que Colomera, en Granada, es el que tiene un nivel de renta más bajo.

En Córdoba, el municipio con la renta más baja sigue siendo Nueva Carteya (con una gran población jornalera). La renta bruta por habitante apenas pasa de los 13.500 euros, una cifra que es la mitad de la de Córdoba capital. El segundo municipio cordobés más pobre es Fuente Carreteros. Iznájar también está por debajo de los 14.000 euros.

