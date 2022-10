La Junta informa de la caza de jabalíes para este sábado en el entorno de un sendero público de la provincia

El Parque Natural de las Sierras de las Subbéticas, dependiente de la Junta de Andalucía, ha informado de la realización de una batida de jabalíes para este sábado en el entorno de un sendero de uso público de la provincia de Córdoba. Concretamente, la jornada de caza se desarrollará en los alrededores de Las Buitreras, por lo que la Junta ha pedido a senderistas y ciclistas que “extremen las precauciones a su paso por este tramo y no abandonen nunca el trazado del camino”.

La batida se hará en el tramo comprendido entre el Cortijo de la Hoya de la Osa y el Cortijo de “La Nava”, dos puntos que discurren a lo largo de 17,4 kilómetros por los pueblos de Luque y Carcabuey. Para acceder a él hay que llegar hasta Luque por la A-318 (Estepa-Úbeda) y desde allí tomar la antigua carretera CP-131 (Carcabuey-Luque), dirección Carcabuey sobre el cual se ha trazado el sendero

En todo este trayecto anida la mayor colonia de buitre leonado del espacio y su travesía permite al senderista adentrarse en un paisaje modelado sobre la roca caliza, un paisaje que le ofrecerá una gran variedad de matices y algunos lugares de excepcional interés tanto botánico como faunístico, con particular atención a las paredes rocosas de las buitreras.

Este Parque Natural cuenta con 16 senderos divididos por su dificultad en baja, media y alta. El de Las Buitreras se recorre en unas cinco horas y tiene una dificultad media.

