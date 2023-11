La Junta “incumple” su propia norma al priorizar una montería sobre el paso ganadero en una vía pecuaria

“Sendero cerrado por montería”. Ese es el cartel de la Junta de Andalucía que se ha encontrado Andrés Amaro, un pastor trashumante este sábado cuando realizaba el tránsito diario con su rebaño de cabras.

Concretamente, según cuenta a este periódico, el cartel está colocado en el cordel de las Palmillas, en la localidad de Hornachuelos, e impide el paso al rebaño, a pesar de que, según denuncia, la señal “incumple la normativa andaluza de vías pecuarias prioriza el tránsito ganadero sobre cualquier otro uso”.

Concretamente, la normativa regional dice: “Será necesaria una autorización de la Consejería Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para ocupaciones de carácter temporal por razones de interés público y, excepcionalmente y de forma motivada, por razones de interés particular, siempre que tales ocupaciones no alteren el tránsito ganadero, ni impidan los demás usos compatibles o complementarios. Las ocupaciones tendrán un plazo no superior a diez años renovables”.

No obstante, Andrés Amaro ha decidido hacer caso omiso a la advertencia y ha seguido por la vía pecuaria con su rebaño. “A mí no me han avisado, ni me han dado una alternativa y las cabras tienen que comer”, ha indicado el pastor.